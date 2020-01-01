Про стан перекриття Чорного моря 1 лютого 2020 року

09:00 02.02.2020   Read in English

Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», редакції BSNews та «Майдану закордонних справ» повідомляє: станом на 01.02.2020 перекриття окремих районів Чорного моря внаслідок поширення міжнародних морських попереджень NAVTEX про небезпеку у зв'язку із проведенням бойових стрільб та військово-морських навчань виглядало таким чином, як показано на карті - (фото 1) - (жовтий - ВМС України, рожевий - Грузії, червоний - Туреччини, синій - Чорноморський флот РФ).

НАВТЕКС (NAVTEX - "NAVigational TEleX") міжнародна автоматизована система оповіщення.

У судноплавній навігації використовується для прийому навігаційної і метеорологічної безпекової інформації (Maritime Safety Information) і служить компонентом Глобальної морської системи зв'язку для забезпечення безпеки Міжнародної морської організації відповідно до конвенції СОЛАС-74/88. Інформація поширюється в текстовому режимі (режим вузькосмугового друку літер) в СВ-діапазоні на частоті 518 кГц (англійською мовою), в інших країнах (крім США), на додаток до цієї частоти може використовуватися частота 490 кГц для передачі повідомлень на національних мовах. В районі Суецького каналу через складні метеоумови (близькість пустель Єгипту і Аравійського півострова, які формують пилові завіси, складні для подолання на частоті 518 кГц) використовується дублююча частота 4209,5 кГц.

 



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