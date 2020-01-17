Морські загрози 2020 (11) - Морська блокада Криму?

08:01 02.02.2020   Крым

Морські загрози 2020 (11) - Треба негайно виправляти старі давні помилки (повітряний простір над Кримом закритий ще навесні 2014, а територіальні води - забули... І на світових морських навігаційних картах він не позначений...).

Створити морський режимний район навколо окупованого Криму. З такою ініціативою виступили в українській державній установі - Держгідрографії - минулого року. Впровадження режимної зони має заборонити наближатися до Криму навіть іноземним судам. Чи стала така позиція частиною державної політики, що змінилося за півроку з моменту оголошення цієї ініціативи та які перспективи закриття Криму з моря.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.

Дивіться відео з експертом-співзасновником нашого об'єднання - Морської Експертної Платформи - екс-першим заступником Держгідрографії Богданом Устименком. (посилання в 1-му коментарі).



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