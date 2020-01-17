Україна передала у Гаагу список вищих чиновників РФ, відповідальних за геноцид у Криму
|21:10 31.01.2020
|Крым
Прокуратура АР Крим направила до Міжнародного кримінального суду вже сьоме повідомлення про примусове переміщення населення півострова окупаційною владою.
Про це розповів під час пресконференції у п’ятницю очільник прокуратури Ігор Поночовний, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначив прокурор, незаконні обшуки, затримання і позбавлення волі на півострові створили атмосферу страху і невизначеності, а це, у свою чергу, змушує проукраїнське населення залишати окуповану територію.
“Кінцевою метою злочинів, які вчиняються у Криму відносно цивільного населення, є повне витіснення проукраїнськи налаштованих людей з півострову і заміщення їх населенням з Росії”, - сказав Поночовний.
За його словами, у повідомленні вказано перелік посадових осіб Російської Федерації, які відповідальні за порушення прав людини у Криму.
“Ми надали перелік з 14 представників вищого державного керівництва Російської Федерації, які мають відповідати за скоєні злочини», - зазначив прокурор.
Він уточнив, що дане повідомлення про злочини окупаційної влади у Криму є уже сьомим, яке прокуратура АР Крим направила до МКС.
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