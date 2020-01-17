Слідчий комітет Росії відмовив у задоволенні скарги адвоката Миколи Полозова на відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті ветерана національного руху кримських татар Веджіє Кашка.

Про це передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Підстав для скасування ухваленого процесуального рішення не встановлено, рішення визнане законним. Таким чином, отримана скарга не підлягає задоволенню», – цитує проєкт документ від заступниці керівника слідчого відділу Маргарити Ісупової.

Адвокат Микола Полозов заявив, що готуватиме скаргу до суду.

«Я буду подавати скаргу до суду в порядку статті 125 КПК Росії (судовий порядок розгляду скарг – ред.). Найближчим часом планую подати її. Звичайно, абсолютно очікуване рішення. Однак, це не означає, що не потрібно продовжувати боротися і домагатися справедливості. В першу чергу, заради пам’яті Веджіє Кашка», – сказав Полозов.

Микола Полозов в грудні 2019 року подав скаргу в російський Слідчий комітет на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі Веджіє Кашка. Раніше Полозов неодноразово повідомляв, що йому відмовляли в доступі до відео ФСБ у «справі Веджіє Кашка».

23 листопада 2017 року померла 82-річна Веджіє Кашка. Ветеран кримськотатарського національного руху стала свідком спецоперації російських силовиків у Криму, коли ті затримали в одному з кафе Сімферополя чотирьох кримських татар Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі, звинувативши їх у вимаганні великої суми у громадянина Туреччини.

За офіційними даними ФСБ, під час затримання Кашка стало зле. Жінці викликали «швидку», але вона померла дорогою до лікарні.

Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял стверджує, що громадянин Туреччини, через якого затримали групу активістів, вкрав гроші сім’ї Веджіє Кашка.