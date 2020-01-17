Санкционное предприятие проведет модернизацию ПБРК «Утес» в оккупированном Крыму

18:15 31.01.2020   Крым

Генеральный директор реутовского «НПО машиностроения» Александр Леонов заявил о готовности предприятия, которое находится под действием международных санкций, провести модернизацию ПБРК «Утес» в оккупированном Крыму. 

Об этом сообщает flot2017 со ссылкой на ТАСС.

По словам гендиректора, предприятие проело работы по восстановлению ракетного комплекса и постоянно занимается поддержанием работоспособного состояния.

С весны 2019 года ведутся разговоры о переоснащении комплекса на новые образцы ракет, но до сих пор конкретики нет.

«Что же касается переоснащения, то все зависит от планов Министерства обороны. Когда такая задача будет нам поставлена, «НПО машиностроения» ее выполнит», — уточнил Леонов.

Отметим, что «Утес» способен поражать надводные силы противника на дальности до 300 км крылатыми противокорабельными ракетами П-35.

Восстановление берегового ракетного дивизиона в районе поселка Резервное (Балаклава, Севастополь) оккупанты вели с 2014года.

В сентябре 2017 года береговой ракетный комплекс «Утес» ЧФ РФ произвел пуски двух крылатых ракет и артиллерийские стрельбы в ходе учений.

9 января 2020 года были произведены пуски двух ракет во время совместных учений кораблей Северного флота и ЧФ, на которых присутствовал президент странны-оккупанта.



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