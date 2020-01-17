Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео заявив про те, що сподівається на призначення спеціального представника Держдепартаменту з питань врегулювання військового конфлікту в Донбасі та деокупації Криму.

Як пише ZN,UA, Зеленський заявив: "Сьогодні я висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів врегулювання на Сході України та деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи в Державному департаменті".

Президент також подякував Сполученим Штатам за їх роль у результативній співпраці України й НАТО. За словами Зеленського відносини Києва і Вашингтона досить міцні, адже "фундаментом для них є повна довіра, взаємоповага і загальні довгострокові стратегічні інтереси".

Держсекретар США Майк Помпео пізно ввечері 31 січня прибув з офіційним візитом в Україну. Це перший візит чиновника такого рівня в Україну з вересня 2019 року, коли в США почалося розслідування у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Раніше глава американської дипломатії Майк Помпео посварився через України з журналісткою NPR Мері Келлі, коли запитав "Ви думаєте американцям не байдужа Україна?" Однак, як зазначив колишній спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер, призначенням свого офіційного візиту до Києва 31 січня Помпео показав, що насправді американцям слід подбати про Україну.

За словами Волкера, візит Помпео в Київ стане своєчасним нагадуванням, що успіх України в боротьбі з російською агресією і в реформуванні корумпованої системи значно важливіший для Вашингтона, ніж роль декорації внутрішньополітичної битви, яку їй виділили.