США ніколи не визнають анексію Криму Росією - Помпео
|16:15 31.01.2020
|Крым
Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму Росією і підтримують зусилля України щодо приєднання до НАТО.
Про це заявив Державний секретар США Майк Помпео на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми з Президентом (Зеленським) обговорили питання відносин України і Росії. Сполучені Штати віддані ідеї захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати Україну у приєднанні до НАТО і наближенні до Євросоюзу", - сказав Помпео.
У цьому контексті він нагадав, що у листопаді 2018 року було відновлено роботу комісії з питань стратегічного партнерства США-Україна, а в липні минулого року Сполучені Штати ухвалили Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України.
"США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією", - запевнив Помпео.
Він також акцентував, що у березні минулого року США скоординували з Канадою і європейськими партнерами санкції після нападу Росії на українські судна у Керченській протоці, в грудні розширили санкції щодо "Північного потоку-2.
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