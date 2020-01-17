Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму Росією і підтримують зусилля України щодо приєднання до НАТО.

Про це заявив Державний секретар США Майк Помпео на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми з Президентом (Зеленським) обговорили питання відносин України і Росії. Сполучені Штати віддані ідеї захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати Україну у приєднанні до НАТО і наближенні до Євросоюзу", - сказав Помпео.

У цьому контексті він нагадав, що у листопаді 2018 року було відновлено роботу комісії з питань стратегічного партнерства США-Україна, а в липні минулого року Сполучені Штати ухвалили Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України.

"США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією", - запевнив Помпео.

Він також акцентував, що у березні минулого року США скоординували з Канадою і європейськими партнерами санкції після нападу Росії на українські судна у Керченській протоці, в грудні розширили санкції щодо "Північного потоку-2.