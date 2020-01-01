Розробка шельфу Чорного моря: Зеленський запросив бізнес США взяти участь у конкурсі
|14:15 31.01.2020
|Украина
Президент Володимир Зеленський закликав великий американський бізнес інвестувати у проєкти з розвитку інфраструктури та видобутку нафти й газу в Україні.
Про це заявив під час пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми запрошуємо великий американський бізнес для розбудови інфраструктури України та участі в прєктах будівництва наших мостів і доріг, а також у проєктах з видобутку українського природного газу та нафти", - сказав Зеленський.
Він також зазначив, що "очікуємо на участь американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу".
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