Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала власти Грузии обеспечить реформу избирательной системы, которая получит поддержку и одобрение всех заинтересованных сторон в преддверии парламентских выборов 2020 года.

Об этом говорится в резолюции, касающейся выводов мониторинговых групп ПАСЕ о выполнении рядом стран своих обязательств перед Советом Европы в 2019 году, пишет ГрузияOnline.

Всего в резолюции речь идет о десяти странах: Албании, Армении, Азербайджане, Болгарии, Грузии, Молдове, Черногории, Северной Македонии, Турции, России и Украине.

30 января за документ, подготовленный британским парламентарием Роджером Гейлом, проголосовали 49 депутатов, 17 выступили против, трое воздержались. Всего в ассамблею входит 321 парламентарий.

В резолюции говорится о следующих проблемах Грузии:

- неспособности принятия конституционных поправок, необходимых для введения полностью пропорциональной избирательной системы к 2020 году;

- отсутствии реагирования на предполагаемые инциденты и нарушения Избирательного кодекса во время президентских выборов 2018 года;

- недостатках в работе Высшего совета юстиции Грузии: отсутствие четких критериев отбора, злоупотребления дискреционными полномочиями и неспособность принятия обоснованных решений в процессе отбора судей Верховного суда.

ПАСЕ призывает «правящее большинство Грузии» работать над устранением этих проблем. Авторы резолюции считают, что в первую очередь партия «Грузинская мечта» должна провести реформу избирательной системы. Кроме того, властям Грузии напоминают о необходимости «полного выполнения» всех рекомендаций Венецианской комиссии по отбору и назначении судей Верховного суда.

ПАСЕ также отмечает, что в Грузии сохраняется поляризованная политическая среда. Депутаты считают, что главное условие для преодоления этой ситуации – это осуществление четвертой волны судебной реформы.

Главным достижением Грузии в документе называется усиление парламентского надзора и политической подотчетности исполнительной власти.

Несколько раз в резолюции упоминается об оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона, которые являются грузинскими территориями.

В ПАСЕ отмечают, что РФ продолжает «ползучую аннексию» этих регионов, а также процесс бордеризации на административных границах, отделяющих Абхазию и Цхинвальский регион от остальной Грузии. Документ содержит призыв к Москве положить конец этим незаконным действиям.