ПАСЕ призвала власти Грузии провести избирательную реформу до выборов 2020 года

20:45 31.01.2020   Грузия

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала власти Грузии обеспечить реформу избирательной системы, которая получит поддержку и одобрение всех заинтересованных сторон в преддверии парламентских выборов 2020 года. 

Об этом говорится в резолюции, касающейся выводов мониторинговых групп ПАСЕ о выполнении рядом стран своих обязательств перед Советом Европы в 2019 году, пишет ГрузияOnline.

Всего в резолюции речь идет о десяти странах: Албании, Армении, Азербайджане, Болгарии, Грузии, Молдове, Черногории, Северной Македонии, Турции, России и Украине.

30 января за документ, подготовленный британским парламентарием Роджером Гейлом, проголосовали 49 депутатов, 17 выступили против, трое воздержались. Всего в ассамблею входит 321 парламентарий.

В резолюции говорится о следующих проблемах Грузии:

- неспособности принятия конституционных поправок, необходимых для введения полностью пропорциональной избирательной системы к 2020 году;
- отсутствии реагирования на предполагаемые инциденты и нарушения Избирательного кодекса во время президентских выборов 2018 года;
- недостатках в работе Высшего совета юстиции Грузии: отсутствие четких критериев отбора, злоупотребления дискреционными полномочиями и неспособность принятия обоснованных решений в процессе отбора судей Верховного суда.

ПАСЕ призывает «правящее большинство Грузии» работать над устранением этих проблем. Авторы резолюции считают, что в первую очередь партия «Грузинская мечта» должна провести реформу избирательной системы. Кроме того, властям Грузии напоминают о необходимости «полного выполнения» всех рекомендаций Венецианской комиссии по отбору и назначении судей Верховного суда.

ПАСЕ также отмечает, что в Грузии сохраняется поляризованная политическая среда. Депутаты считают, что главное условие для преодоления этой ситуации – это осуществление четвертой волны судебной реформы.

Главным достижением Грузии в документе называется усиление парламентского надзора и политической подотчетности исполнительной власти.

Несколько раз в резолюции упоминается об оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона, которые являются грузинскими территориями.

В ПАСЕ отмечают, что РФ продолжает «ползучую аннексию» этих регионов, а также процесс бордеризации на административных границах, отделяющих Абхазию и Цхинвальский регион от остальной Грузии. Документ содержит призыв к Москве положить конец этим незаконным действиям.



Ще на цю тему:

19:55 11.07.2018
ПА ОБСЕ утвердила резолюцию «10 лет после Августовской войны» абсолютным большинством голосов
12:06 08.12.2017
Группа стран-друзей Грузии примет сегодня в ОБСЕ заявление по Грузии
16:59 11.07.2017
Глава МИД Грузии выступит на министериале ОБСЕ в Мауэрбахе
23:40 05.07.2016
ПА ОБСЕ приняла Тбилисскую декларацию
16:58 04.07.2016
Российская делегация выразила недовольство резолюцией ПА ОБСЕ по Грузии
09:56 02.03.2016
Президентом ПА ОБСЕ может стать грузин
20:00 26.02.2016
Премьер Грузии провел встречу со спецпредставителем ОБСЕ на Южном Кавказе
11:34 06.04.2015
В Грузию приезжает делегация Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
15:59 19.01.2015
Грузия примет сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ
09:21 19.01.2015
ПА ОБСЕ и Грузия обсудили вопросы региональной безопасности
12:31 16.01.2015
Генсек Парламентской Ассамблеи ОБСЕ сегодня прибывает в Грузию
12:32 06.12.2014
МИД Грузии: Процессы в регионе являются вызовом для ОБСЕ
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
Всі новини країни
Греция Греция
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
17:30 29.01.2020
ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 31.01.2020
ПАСЕ призвала власти Грузии провести избирательную реформу до выборов 2020 года
17:30 31.01.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отработали противодиверсионные действия
16:41 30.01.2020
Недопуск у Грузію російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями - міністр
14:45 30.01.2020
СБУ та спецслужба Грузії попередили замовне вбивство на території закавказької країни
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 31.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 30, 31 января
19:30 31.01.2020
В России рассказали об аварии Су-27 после перехвата иностранного военного самолета
16:45 31.01.2020
ЮВО: Водолазы Каспийской флотилии провели осмотр кораблей в рамках учебного сбора
11:00 31.01.2020
Росія образилася на ПАРЄ через визнання "стороною Мінських домовленостей"
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 31.01.2020
Турция планирует построить военную базу в окрестностях Триполи
18:00 31.01.2020
Суд ЄС не буде вирішувати суперечку Хорватії і Словенії щодо морського кордону
09:15 31.01.2020
Франція відправить військові кораблі в Середземне море для протидії Туреччині
08:45 31.01.2020
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» совершил деловой заход в кипрский порт
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 31.01.2020
Україна передала у Гаагу список вищих чиновників РФ, відповідальних за геноцид у Криму
20:15 31.01.2020
Група друзів України у ПАРЄ заявила про незгоду із поверненням Росії без санкцій
20:00 31.01.2020
Экипаж "Норда" обратился к новому куратору Крыма за помощью
19:45 31.01.2020
«Рісойл-Херсон» інвестує $15 млн в інфраструктуру Херсонського порту
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд