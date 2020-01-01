Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке

20:30 31.01.2020   Азербайджан

С 7 по 9 февраля очередная проходящая уже в 29 раз туристическая выставка-ярмарка Tourest соберет в выставочном центре Eesti Näitused около 500 экспонентов из 32 стран, среди которых впервые представлены Азербайджан и Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ, все они будут вдохновлять посетителей, пробуждать в них тягу к путешествиям, а также смогут дать профессиональные советы в отношении поездок по Эстонии и заграничных путешествий, пишет ГрузияOnline.

По словам Марианн Лугус, генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии, на крупнейшей и старейшей в странах Балтии туристической выставке вновь будет представлено множество стран, к которым жители Эстонии проявляют все больший интерес.

На выставке будет представлен широкий выбор предложений традиционно популярных поездок — в Турцию, на Канарские острова, в юго-восточную Азию, а также множество вариантов отдыха в европейских городах. Как всегда, с возможностями отдыха в Эстонии познакомят все уезды и спа страны. В зале “Отдыхай в Эстонии!” (“Puhka Eestis!”), организованном в сотрудничестве с Центром развития туризма при Фонде содействия развитию предпринимательства, представлена вся прекрасная Эстония — как на ладони. По словам Лугус, организаторы выставки стремятся предоставить интересные сведения, познакомиться с возможностями проведения досуга и, конечно, предложить наиболее выгодные путешествия.



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