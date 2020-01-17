Экипаж сейнера "Норд", изъятого Украиной, обратился к новому куратору субъектов от федерального правительства вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой помочь в получении нового судна.

Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель рыбколхоза им. 1 мая Сергей Лесков.

"С нашего инцидента прошло 22 месяца, к сожалению, кроме обещаний мы так ничего и не увидели. Веру мы уже потеряли, честно. Надеемся, что Марат Хуснуллин откликнется и повлияет на ситуацию", - рассказал Сергей Лесков.

Он выразил уверенность, что новый куратор Крыма поможет предприятию. "Я уверен, что он нам пойдет навстречу и окажет посильную помощь. Мы рассчитываем на то, что ситуация с судном для нас сдвинется с мертвой точки и мы снова сможем встать на ноги", - подытожил Лесков.

25 марта 2018 года в Азовском море украинскими пограничниками был арестован сейнер "Норд" вместе со всем экипажем. Всего – 10 человек. В октябре 2018 года в Крым вернулись моряки, а в феврале 2019 года капитан сейнера – Владимир Горбенко. Оккупационные власти Крыма обещали помочь предприятию в приобретении нового сейнера, однако три попытки провести тендер по закупке судна провалились. По последней информации была достигнута договоренность о покупке старого судна "Гриф", принадлежащего республике. Однако, на до сих пор этого не произошло.