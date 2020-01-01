ТОВ «Рісойл-Херсон» має намір інвестувати $15 млн у модернізацію інфраструктури Херсонського морського порту.

Про це заявив співвласник Risoil S.A. Шота Хаджишвілі, передає кореспондент «Портів України».

«Ми збираємося подвоїти вантажообіг порту за наступні п'ять років, що дозволить нам у потрійному розмірі збільшити виплати до державного бюджету. Ми взяли зобов'язання інвестувати $15 млн в інфраструктуру Херсонського порту. Ці інвестиції підуть на модернізацію існуючих складських приміщень, закупівлю нової механізації, автоматизацію процесів. Паралельно, у тісній співпраці з місцевою владою, збираємося розвивати переробні потужності, які дозволять завантажити виробництво сої, висівок тощо», — сказав Хаджишвілі у п'ятницю в ході презентації переможців перших інвестиційних конкурсів у портах України.

За словами співвласника Risoil, крім модернізації перевалочних потужностей, компанія планує найближчим часом збудувати власний флот та перетворити Херсон на річковий хаб.

«Наше завдання одночасно і складне, і просте: ми хочемо в найкоротші терміни провести технічне переозброєння порту. Проблема річки — в тому, що флот вантажиться дуже повільно. А флот, який стоїть у портах, грошей не приносить — приносить гроші флот, котрий везе. Тому Херсон повинен стати найближчим часом сучасним портом. Ми збираємося освоїти всі можливі судноплавні можливості по річці, у тому числі придбання і будівництво додаткових сучасних суден», — зазначив він.

«Виходячи з цих цілей, ми провели проект і вийшли з найкращими пропозиціями для держави. Ми запропонували десятикратне збільшення концесійного збору, ми запропонували контрибуцію в місцевий бюджет удвічі більше від необхідної. Разом із цим, будучи соціально відповідальними, ми збережемо персонал і колектив порту, тому що без команди нічого не досягнеш», — підсумував Хаджишвілі.

ТОВ «Рісойл-Херсон» визнане переможцем конкурсу на концесію майна ДП «Херсонський морський торговельний порт» (ХМТП). Компанія запропонувала найкращі умови концесії майнового комплексу ДП «ХМТП». Зокрема, заявка передбачає високу ставку змінного концесійного платежу (7%), сума фіксованого концесійного платежу складе 12 млн грн, інвестиційні зобов'язання — майже 300 млн грн. Як очікується, угода з переможцем концесійного конкурсу буде підписана протягом півроку.

ТОВ «Рісойл-Херсон» є консорціумом ТОВ «Петро ойл енд кемікалс» (Georgian Industrial Group) і Risoil S.A. (Швейцарія). Частка грузинської компанії становить 60%, швейцарської — 40%.

ДП «СК «Ольвія» і ДП «ХМТП» є майданчиками реалізації пілотних проектів концесії у портовій галузі. Пілотні проекти затверджено Мінінфраструктури 23 червня 2016 року. ТЕО пілотних проектів розроблені консорціумом міжнародних консультантів, сформованим ЄБРР і IFC. При підготовці ТЕО проведено системний аналіз ринку, виконані фінансова, технічна, екологічна та юридична експертизи.