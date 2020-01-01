Российский истребитель Су-27, вылетевший на перехват военного самолёта НАТО, "пытавшегося нарушить" границы Российской Федерации, попал в аварию.

Об этом сообщило российское военное информационное издание «Красная звезда», являющееся ведомственным изданием при Министерстве обороны Российской Федерации, пишет avia.pro.

Согласно представленным данным, при выполнении попытки перехвата самолёта НАТО, истребитель неожиданно потерял манёвренность – отказал один из двигателей, вследствие чего, боевой самолёт ВКС России, едва не разбился.

«В один из ничем не примечательных дней находившийся на боевом дежурстве по ПВО Дмитрий вылетел на очередной перехват воздушного разведчика. После успешного выполнения задания повернул на аэродром. Когда пролетал над Куршским заливом, случилось непредвиденное: отказал один из двигателей. Ситуация мало сказать неприятная, причиной отказа могло быть всё что угодно, и как дальше поведёт себя техника, предугадать было невозможно. В сложившейся ситуации садиться нужно было с первого захода и наверняка, манёвренность самолёта с одним работающим двигателем при посадке существенно ниже. Впереди по курсу уже открывался аэродром. Взлётно-посадочная полоса быстро приближалась… По-настоящему перевёл дух, лишь когда благополучно приземлившаяся машина уже находилась на стоянке», - приводит слова лётчика издание Министерства обороны РФ.

Когда именно произошёл данный инцидент – неизвестно, однако ранее представители Министерства обороны России о произошедшей аварии не сообщали