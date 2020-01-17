На кінець 2019 року було офіційно зареєстровано 43 тисячі внутрішньо переміщених осіб з території Криму.

Про це під час брифінгу стосовно передачі вже сьомого повідомлення до Міжнародного кримінального суду сказав юрист Регіонального центру прав людини Віталій Набухотний, передає УНН.

"На кінець 2019 року кількість лише офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб з території Криму складає майже 43 тисячі осіб. Проте, якщо вірити даним деяких міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ, так само і українських неурядових організацій, то фактичне число внутрішньо переміщених осіб з Криму в рази більше і може навіть сягати біля 100 тисяч осіб", - сказав Набухотний.

Він зазначив, що це стосується тих осіб, які не є офіційно зареєстрованими, як ВПО, в наших компетентних органах, а проживають, зокрема, разом з рідними чи близькими на материку.