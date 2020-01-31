Турция намерена построить собственную военную базу на территории Ливии.

Как сообщают ливийские СМИ со ссылкой на военные источники, Анкара уже начала переговоры с правительством национального согласия, контролирующим ливийскую столицу, передает ghall.com.

По сведениям, представленным телеканалом Al Arabiya, новая турецкая военная база может быть расположена вблизи Триполи, на ней планируется разместить подразделения турецкого спецназа и Военно-морских сил Турции.

Кроме того, база будет оборудована взлетно-посадочной полосой и пунктом связи. В ходе начавшихся переговоров ПНС заявило о желании закупить в Турции военные самолеты и беспилотники. Вероятней всего это условие войдет в сделку.

На фоне этих переговоров появились новости о том, что в четверг, 30 января, Турция перебросила на территорию Ливии военных и заключила с ПНС первую сделку по поставке подразделениям, воюющим на стороне ПНС средств ПВО, каких именно не сообщается.

Также сообщалось о прибытии в порт Триполи грузового судна в сопровождении двух турецких боевых кораблей, которые доставили в Ливию бронетехнику, включая танки, а также турецких военных.

Издание пишет,что Анкара заключила с ПНС соглашение, в рамках которого Турция пообещала поддерживать легитимное правительство Ливии, оказывая ему всестороннюю поддержку, включая военную.