Турция планирует построить военную базу в окрестностях Триполи
|18:45 31.01.2020
|Турция
Турция намерена построить собственную военную базу на территории Ливии.
Как сообщают ливийские СМИ со ссылкой на военные источники, Анкара уже начала переговоры с правительством национального согласия, контролирующим ливийскую столицу, передает ghall.com.
По сведениям, представленным телеканалом Al Arabiya, новая турецкая военная база может быть расположена вблизи Триполи, на ней планируется разместить подразделения турецкого спецназа и Военно-морских сил Турции.
Кроме того, база будет оборудована взлетно-посадочной полосой и пунктом связи. В ходе начавшихся переговоров ПНС заявило о желании закупить в Турции военные самолеты и беспилотники. Вероятней всего это условие войдет в сделку.
На фоне этих переговоров появились новости о том, что в четверг, 30 января, Турция перебросила на территорию Ливии военных и заключила с ПНС первую сделку по поставке подразделениям, воюющим на стороне ПНС средств ПВО, каких именно не сообщается.
Также сообщалось о прибытии в порт Триполи грузового судна в сопровождении двух турецких боевых кораблей, которые доставили в Ливию бронетехнику, включая танки, а также турецких военных.
Издание пишет,что Анкара заключила с ПНС соглашение, в рамках которого Турция пообещала поддерживать легитимное правительство Ливии, оказывая ему всестороннюю поддержку, включая военную.
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