Бункерувальник Delfi, який сів на мілину на одеському пляжі наприкінці листопада 2019 року, мають прибрати до 31 березня 2020 року.

Такі терміни встановив після переговорів із представником власника судна капітан Одеського порту Кирилл Цюпко. Зараз власник бункерувальника розробляє план робіт та розраховує їхню вартість, пише Радіо Свобода.

«23 січня представник судновласник отримав від мене вимоги, він їх суттєво не заперечував. Тільки просив трохи більше часу на певні технологічні моменти, але він згодний із усім. Компетентний план підйому судна в Україні готує тільки один науково-дослідницький інститут, тижня на розробку плану їм мало, потрібно два тижні», – наголосив Цюпко під час засідання робочої комісії з питань прибирання бункерувальника в Одеській обласній державній адміністрації.

Під час засідання начальник Державної екологічної інспекції Кримського-Чорноморського округу Олександр Ставнійчук наголосив, що 3 лютого інспекція передасть Адміністрації морських портів України припис про необхідність привести одеську акваторію в належний стан. Раніше посадовець говорив, що припис буде готовий до 31 січня.

Паралельно Адміністрація морських портів України готує паралельний план прибирання судна, якщо судновласник змінить свою думку щодо цієї процедури, повідомив заступник начальника адміністрації одеського морського порту з операційної діяльності Денис Карпов.

«Ми збираємо документи, що необхідні для організації підйому і готуємо необхідні заходи. Йдемо паралельним шляхом, щоб якщо судновласник неочікувано відмовиться, щоб ми були напоготові», – заявив посадовець.

Якщо план підйому не буде виконуватися, мають підключитися державні структури, заявив заступник голови облдержадміністрації Одеси Денис Ванаш. Раніше АМПУ заявляла про два плани з прибирання бункерувальника – розпилити його або відтягнути в порт. Наразі пробоїни є на обох бортах, що може ускладнити процес буксирування. Максимальний термін робіт – 120 діб, проте можливі відхилення через погодні умови.

«Якщо станом на кінець лютого розклад робіт власником не буде виконуватися, має підключитися АМПУ. Враховуючи безпеку громадян, пріоритет робиться на терміни виконання. Просимо адміністрацію розглянути той варіант, коли за 40-50 днів є шанс танкер прибрати з пляжу», – заявив Ванаш.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. Представник власника Delfi Юрій Голіков відмовився коментувати Радіо Свобода можливі дії власника, якщо АМПУ почне прибирати судно з пляжу без його згоди. Раніше він повідомляв, що тривають розрахунки вартості заходів з прибирання та наголошував, що вони тривають так довго з провини власника. За підрахунками АМПУ, прибирання судна коштуватиме 20–25 мільйонів гривень та триватиме до трьох місяців.

В акті розслідування аварії з танкером-бункерувальником Delfi, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні. Регіональні ЗМІ повідомляли, що справжнім власником судна є колишній депутат Миколаївської обласної ради Олег Ковтунов. Сам він поки публічно не коментував цю інформацію, а офіційний представник судновласника Юрій Голіков у розмові із кореспондентом Радіо Свобода назвав це повідомлення ЗМІ «нісенітницею».