Суд ЄС не буде вирішувати суперечку Хорватії і Словенії щодо морського кордону

18:00 31.01.2020   Средиземноморский регион

Суд Європейського Союзу не має юрисдикції для вирішення прикордонної суперечки між Словенією та Хорватією щодо морського кордону у Піранській затоці.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення опубліковане на сайті Суду ЄС.

"Велика Палата Суду заявила, що у неї немає юрисдикції для вибуде вирінесення рішення за позовом, поданим Словенією на підставі статті 259 TFEU щодо заяви про те, що Хорватія не виконала свої зобов'язання за законодавством ЄС, не виконавши зобов'язання, що випливають з арбітражної угоди, укладеної зі Словенією, яка призначалася для вирішення прикордонного спору між цими двома державами, і з арбітражного рішення, що визначає морські та сухопутні кордони між двома державами", - йдеться в рішенні.

Водночас Суд ЄС наголосив, що відповідно до Договору про ЄС дві країни зобов’язані працювати над досягненням остаточного правового врегулювання цього спору відповідно до міжнародного права.

2009 року Хорватія та Словенія домовилися покластися на міжнародний арбітраж, щоб вирішити суперечку щодо клаптика землі та морського кордону на північній Адріатиці та розблокувати переговори про приєднання Хорватії до ЄС.

Згідно з рішенням арбітражного суду в Гаазі, Словенії відійшли три чверті площі Піранської затоки, також вона отримала право вільного проходу до міжнародних вод через хорватські територіальні води в Адріатичному морі. Також згідно з рішенням арбітражного суду, чотири села мають перейти до Хорватії.

Але Хорватія вийшла з арбітражного процесу після того, як ЗМІ повідомили, що між словенським суддею в спеціальному арбітражному суді та словенським представником відбулися таємні розмови.

У березні 2018 року Словенія передала Єврокомісії лист, в якому виклала суть своїх претензій до Хорватії через невиконання нею рішення арбітражу щодо кордону.

Словенія стверджувала, що, не виконуючи рішення арбітражного суду в Гаазі, Загреб порушив законодавство ЄС і може бути притягнений до суду за законодавством ЄС.



Ще на цю тему:

10:20 21.01.2020
Російські ЗМІ повідомляють про зняття арешту з активів Газпрому за кордоном
21:10 13.12.2019
Суд остановил строительство 11-этажного «яхт-клуба» на одесском пляже: участок арестован / Фото
14:15 13.12.2019
Британський суд завершив слухання у справі про $3 мільярди боргу Януковича
15:15 27.11.2019
Україна виграла апеляцію за першою скаргою Газпрому на рішення Стокгольму
19:45 13.11.2019
Через суди з Нафтогазом російський Газпром скасував розміщення євробондів
13:00 13.11.2019
Зеркаль: Судові розгляди проти РФ у міжнародних судах цього року коштували Україні $6 млн
20:30 07.11.2019
Міжнародний Суд ООН завтра оголосить рішення у справі "Україна проти Росії"
10:21 12.09.2018
Сегодня огласят окончательный приговор Сущенко
11:00 10.10.2016
Всемирный банк: Греческое правосудие самое медлительное в мире
20:50 17.05.2016
Глава КС признал Россию не до конца правовым государством
16:15 13.01.2016
Россия не выдает Украине сына Мустафы Джемилева
17:46 21.08.2015
Болгария заплатит 65 772 евро за нарушение прав человека
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
Всі новини країни
Греция Греция
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
17:30 29.01.2020
ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 31.01.2020
ПАСЕ призвала власти Грузии провести избирательную реформу до выборов 2020 года
17:30 31.01.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отработали противодиверсионные действия
16:41 30.01.2020
Недопуск у Грузію російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями - міністр
14:45 30.01.2020
СБУ та спецслужба Грузії попередили замовне вбивство на території закавказької країни
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 31.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 30, 31 января
19:30 31.01.2020
В России рассказали об аварии Су-27 после перехвата иностранного военного самолета
16:45 31.01.2020
ЮВО: Водолазы Каспийской флотилии провели осмотр кораблей в рамках учебного сбора
11:00 31.01.2020
Росія образилася на ПАРЄ через визнання "стороною Мінських домовленостей"
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 31.01.2020
Турция планирует построить военную базу в окрестностях Триполи
18:00 31.01.2020
Суд ЄС не буде вирішувати суперечку Хорватії і Словенії щодо морського кордону
09:15 31.01.2020
Франція відправить військові кораблі в Середземне море для протидії Туреччині
08:45 31.01.2020
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» совершил деловой заход в кипрский порт
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 31.01.2020
Україна передала у Гаагу список вищих чиновників РФ, відповідальних за геноцид у Криму
20:15 31.01.2020
Група друзів України у ПАРЄ заявила про незгоду із поверненням Росії без санкцій
20:00 31.01.2020
Экипаж "Норда" обратился к новому куратору Крыма за помощью
19:45 31.01.2020
«Рісойл-Херсон» інвестує $15 млн в інфраструктуру Херсонського порту
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд