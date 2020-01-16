Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і Держсекретар США Майк Помпео провели у Києві конструктивну зустріч, під час якої було підтверджено налаштованість сторін на поглиблення стратегічного партнерства.

Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко, пише Укрінформ.

"Дуже конструктивна зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з Державним секретарем США Майком Помпео у Києві", - написала Зеленко.

Вона поінформувала, що сторони обговорили подальше поглиблення стратегічного партнерства США та України, просування військово-економічного співробітництва та посилення двопартійної підтримки США в Україні.

Пристайко подякував Помпео за чіткі та потужні меседжі щодо непохитності підтримки України Сполученими Штатами у протидії російській агресії, відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності, посиленні обороноздатності та проведенні критично важливих реформ.

Помпео перебуває з дводенним візитом у Києві, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з Президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

Також запланована зустріч президента України та Державного секретаря США з представниками ЗМІ.