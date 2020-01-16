Пристайко і Помпео домовилися про поглиблення стратегічного партнерства України та США
|12:20 31.01.2020
|Украина
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і Держсекретар США Майк Помпео провели у Києві конструктивну зустріч, під час якої було підтверджено налаштованість сторін на поглиблення стратегічного партнерства.
Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко, пише Укрінформ.
"Дуже конструктивна зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з Державним секретарем США Майком Помпео у Києві", - написала Зеленко.
Вона поінформувала, що сторони обговорили подальше поглиблення стратегічного партнерства США та України, просування військово-економічного співробітництва та посилення двопартійної підтримки США в Україні.
Пристайко подякував Помпео за чіткі та потужні меседжі щодо непохитності підтримки України Сполученими Штатами у протидії російській агресії, відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності, посиленні обороноздатності та проведенні критично важливих реформ.
Помпео перебуває з дводенним візитом у Києві, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з Президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.
Також запланована зустріч президента України та Державного секретаря США з представниками ЗМІ.
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