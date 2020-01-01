Парламент Греции ратифицировал соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в рамках которого американцы смогут использовать почти все военные объекты Греции, а также получат новые военные базы.

Как уточняет РИА Новости, в поддержку соглашения проголосовали 175 депутатов, против – 33, еще 80 воздержались, передает Военное.РФ.

Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, известное как "Соглашение о базах", впервые было подписано в 1990 году. По нему в Греции официально действовала лишь одна американская база – Суда-бэй на острове Крит. Парламент Греции ежегодно утверждал продление соглашения на один год.

Новое соглашение фактически узаконивает размещение в Греции трех новых американских баз. Сейчас на авиабазе 110-го авиакрыла в Ларисе уже размещены американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 "Рипер". В Александруполисе планируется новая американская вертолетная база. В Стефановикио в Волосе собираются размещать ударные вертолеты.

Срок действия нового соглашения пока не установлен. Министр обороны Греции Никос Панайотопулос утверждал, что присутствие американских военных пойдет стране на пользу.