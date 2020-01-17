Фрегат и большой десантный корабль Черноморского флота провели учения
|16:30 31.01.2020
|Крым
Экипажи фрегата «Адмирал Григорович» и большого десантного корабля «Новочеркасск» Черноморского флота отработали боевые упражнения на выходе в Чёрное море.
Мероприятия прошли в морских полигонах боевой подготовки, пишет пресс-служба Минобороны России.
Экипажи кораблей, действуя автономно, выполнили проверку средств связи и радиотехнического оборудования, провели учение по борьбе за живучесть на переходе морем.
В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи фрегата «Адмирал Григорович» и БДК «Новочеркасск» выполнили зенитно-артиллерийские стрельбы по воздушной и береговой целям, провели практическое гранатометание для отработки действий по защите кораблей от условных подводных диверсантов при стоянке на незащищённом рейде, а также провели тренировку по противовоздушной обороне совместно с самолётами Су-24М морской авиации Черноморского флота.
Следующими этапами боевой подготовки кораблей станет выполнение задач по предназначению в составе однородных и разнородных корабельных тактических групп.
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