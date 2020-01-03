Оккупанты обещают помчь крымчанам, обманутым российским банком

16:00 31.01.2020   Крым

Оккупационное правительство Крыма окажет содействие Агентству по страхованию вкладов в ситуации, связанной с банкротством ООО «КБ «Тальменка-банк» в 2017 году. 

Как написал на своей странице в Facebook "глава Крыма" Сергей Аксенов, крымчане жаловались на оформление в банке от их имени фиктивных кредитных договоров, передает Крыминформ.

«В настоящее время в МВД России поданы заявления о совершении руководством банка хищения принадлежащих банку денежных средств под видом выдачи кредитов физическим лицам. По фактам, указанным в заявлениях, возбуждено уголовное дело, проводится необходимый комплекс следственных действий, - сообщил Аксёнов. – В то же время, правительство Крыма окажет содействие АСВ в урегулировании ситуации, связанной с решением проблем крымчан, обманутых «Тальменка-банком».

В ходе встречи с генеральным директором Агентства по страхованию вкладов Юрием Исаевым "глава Крыма" также обсудил процесс финансового оздоровления АО «Севастопольский морской банк». По его словам, оккупационные власти Крыма заинтересованы в поддержании стабильной работы этого финучреждения.

В 2017 году Банк России отозвал лицензию «Тальменка-банка». Прекращение деятельности банка было связано с неисполнением  федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



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