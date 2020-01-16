Через причали Одеського морського порту в 2019 році відвантажено 4,6 млн тонн металопродукції.

Про це свідчать дані головної диспетчерської Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.

Як зазначається, понад 20% цього обсягу відправлені в напрямку країн західного і південно-західного узбережжя Африки суднами лінії закордонного плавання CONTI-HORIZON LINE. Координує графік обслуговування флоту зазначеної лінії в Одеському порту і забезпечує готовність партій вантажів різних клієнтів українська компанія ТОВ «Юнайтед Марін Груп».

За словами директора компанії Вадима Бондаря, через стрімке зростання чисельності населення і одночасно високі темпи урбанізації африканські країни на південь від Сахари продовжують залишатися одним із найбільш перспективних ринків збуту для українського металопрокату. «За минулий рік порівняно з 2018 роком наші партнери збільшили обсяги перевезень металопродукції з Одеського порту в напрямку африканських країн на 15%: з 840 тис. тонн до 1,01 млн тонн. Безумовно, цим успіхом ми в значній мірі зобов'язані швидкості і якості обробки суден на терміналах порту. Саме тому Одеса вже понад 10 років є базовим для лінії CONTI-HORIZON LINE портом на Чорному морі. Саме тут відбувається формування партій металопродукції українського виробництва, а також транзиту з Білорусі і Молдови для відправки в напрямку портів Сенегалу, Кот-д'Івуару, Нігерії, Камеруну, Беніну, Гани та інших країн», — розповів він.

Через Одеський порт в африканському напрямку відвантажується металопродукція виробників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», МК «Азовсталь», ММК ім.Ілліча, ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «ДМК», ВАТ «Білоруський металургійний завод». Відвантаження продукції цих заводів здійснюється через причали, якими оперують стивідорні компанії ТОВ «Новотех Термінал», ТОВ «Новолог», ТОВ «Металзюкрайн Корп. Лтд» та ТОВ «УНСК». Минулого року судна лінії CONTI-HORIZON LINE швартувалися в Одеському порту 34 рази (в 2018 році — 31 раз). Два суднозаходи здійснено в січні 2020 року.

Заснована в 1923 році компанія Conti-Lines (штаб-квартира — Антверпен, Бельгія) стала свого роду наріжним каменем потужної групи, що займає одне з провідних місць у структурі світових морських перевезень. Нині Conti-Lines пропонує своїм клієнтам і партнерам 9 регулярних ліній і густу мережу маршрутів, які охоплюють всі частини світу, крім Австралії.

Одеський морський порт розташований у південно-західній частині Одеської затоки. Кількість вантажних причалів — 31, довжина вантажного причального фронту — 6,291 кілометра. Крім ДП «ОМТП» в порту працюють ДП «КТО», ТОВ «Бруклін-Київ», ТОВ «Металзюкрайн Корп», ТОВ «Новолог», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл», ТОВ «Новотех-Термінал», ТОВ «УНСК», ПАТ «ДПЗКУ «Одеський зерновий термінал» та інші портові оператори.

Одеський морський порт у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з 2018 роком на 16,8% — до 25,343 млн тонн.