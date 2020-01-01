У Дубно на Рівненщині Повітряні Сили ЗСУ отримають ще один діючий аеродром оперативного призначення, куди зможуть сідати літаки та вертольоти військової авіації.

Про це повідомляє прес-служба командування ПС ЗСУ, пише Інформаційний спротив.

За словами фахівців логістики Командування Повітряних Сил ЗС України, необхідно провести чимало ремонтно-відновлювальних робіт. Йдеться про злітно-посадкову смугу, стоянку, будівлі забезпечення, комунікації.

Раніше у Дубно базувався полк бомбардувальників Су-24, який було розформовано ще два десятиліття тому. І лише завдяки присутності військових на фондах колишньої авіаційної частини, вдалося зберегти інфраструктуру аеродрому. Але час та природа робить своє і без фінансових вливань, звісно, ніяк.

Під час робочого візиту на Рівненщину командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Дроздов та його перший заступник генерал-лейтенант Аркадій Вашутін оглянули матеріальну базу майбутньої авіаційної комендатури та зустрілись із представниками місцевої влади, яка, до речі, обіцяє допомогти військовим авіаторам на новому місці.

Міський голова Дубна Василь Антонюк запропонував командувачу Повітряних Сил деякі варіанти приміщень для військових в межах міста.

Пан Антонюк запевнив, що громада лише сприятиме у створенні всіх умов для комфортного життя військовослужбовців. Мова йде про будівництво дитячого садочку, басейну, і навіть про виділення півтора гектара землі для будівництва житла військовим.

Крім того, на рівні міської ради уже працює програма щодо шефської допомоги військовим частинам.