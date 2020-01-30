У берегов Объединенных Арабских Эмиратов 29 января загорелся танкер.

Об этом со ссылкой на The National пишет ЦТС.

По данным издания, возгорание произошло около 16:00 по местному времени. Танкер находится примерно в 40 км от побережья ОАЭ.

По сведениям телеканала Sky News Arabia, который ссылкой на заявление Федерального управления сухопутного и морского транспорта ОАЭ, экипаж танкера спасен.

Согласно коммюнике, нефтепродуктов в момент возгорания на борту не было. По предварительной версии, пожар начался во время работ по техническому обслуживанию судна, находившегося в 21 морской миле (около 39 км) от эмиратского побережья. После того, как судно подало сигнал бедствия, к нему были направлены спасатели. По информации телеканала, горел зарегистрированный в Панаме супертанкер Zoya-1.