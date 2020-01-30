У берегов ОАЭ загорелся супертанкер Zoya-1 / Видео
|10:15 31.01.2020
|Россия
У берегов Объединенных Арабских Эмиратов 29 января загорелся танкер.
Об этом со ссылкой на The National пишет ЦТС.
По данным издания, возгорание произошло около 16:00 по местному времени. Танкер находится примерно в 40 км от побережья ОАЭ.
По сведениям телеканала Sky News Arabia, который ссылкой на заявление Федерального управления сухопутного и морского транспорта ОАЭ, экипаж танкера спасен.
Согласно коммюнике, нефтепродуктов в момент возгорания на борту не было. По предварительной версии, пожар начался во время работ по техническому обслуживанию судна, находившегося в 21 морской миле (около 39 км) от эмиратского побережья. После того, как судно подало сигнал бедствия, к нему были направлены спасатели. По информации телеканала, горел зарегистрированный в Панаме супертанкер Zoya-1.
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