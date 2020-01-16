Кабінет міністрів України планує прийняти постанову, яка допоможе захистити права релігійної громади Кримської єпархії Української православної церкви (УПЦ) в окупованому Криму, а також зберегти українську ідентичність на півострові.

Про це поінформувала міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда під час зустрічі з архієпископом Сімферопольським і Кримським УПЦ Кліментом, повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

«Під час зустрічі вони обговорили питання захисту релігійної громади Кримської єпархії Української православної церкви в Криму, а також збереження української ідентичності на півострові. Ці питання можуть бути врегульовані відповідною Постановою КМУ, яку наразі підготували в Мінветеранів», – йдеться у повідомленні.

Крім того в ході зустрічі, в якій також взяли участь начальник профільного управління Мінветеранів Сергій Мокренюк та головний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун, обговорили питання яким чином потрібно діяти, аби в інформпросторі на території тимчасово окупованого півострова розповсюджувати український контент, щоб протидіяти російській пропаганді.

Як повідомлялось, 15 січня Мінветеранів запрпонував Верховній Раді ухвалити постанову, якою Кабміну надаються повноваження щодо управління частиною майнового комплексу Кафедрального собору Православної церкви України (ПЦУ) в окупованому Сімферополі. Як вважають у міністерстві, цей документ допоможе захистити права релігійної громади Кримської єпархії ПЦУ від незаконних дій, переслідування та утисків з боку окупаційної «влади» Криму.