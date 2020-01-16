США не планують скорочувати допомогу для України у 2021 році
|14:30 31.01.2020
|Украина
У пропозиції до бюджету США на наступний рік адміністрація Дональда Трампа планує відмовитись від практики скорочення окремих програм допомоги Україні у сфері оборони та залишити суму на рівні нинішнього року.
Про це повідомило американське центральне видання The Washington Post із посиланням на речника Адміністративно-фінансового управління Білого дому, пише Укрінформ.
"Білий дім пропонуватиме зберегти розмір оборонної допомоги для України на нинішньому рівні у пропозиції бюджету на майбутній рік, відмовившись від спроб скоротити фінансування по лінії Державного департаменту", - наводить газета слова представника адміністрації Трампа.
Як зазначає видання, в останніх двох пропозиціях щодо бюджету Білий дім щоразу пропонував скоротити програму допомоги Україні по лінії Держдепу до $20 мільйонів. Кожного разу Конгрес відкидав такі пропозиції та виділяв Україні $115 мільйонів за програмою закордонного фінансування у військовій сфері.
Нагадаємо: допомога для України надходить з програм, передбачених бюджетами Державного департаменту, Пентагону та інших державних структур США.
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