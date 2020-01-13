Глава ПАРЄ хоче зібрати делегатів України, країн Балтії, Грузії та Росії за одним столом
|14:00 31.01.2020
|Украина
Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Дамс планує зібрати за одним столом представників делегацій Росії, Латвії, Литви, Естонії, Грузії та України, щоб спробувати врегулювати протиріччя між ними.
Про це він заявив в інтерв'ю "Известиям", повідомляє УНН.
"Я хотів би мати можливість зібрати людей за одним столом, щоб обговорити найбільш чутливі питання. І це те, що я планую зробити в майбутньому", - наводить видання слова Дамс.
При цьому голова ПАРЄ додав, що результат такої зустрічі "буде зрозумілий пізніше".
Нагадаємо, українська делегація слідкуватиме, щоб Росія не використала трибуну ПАРЄ для поширення фейків і пропаганди.
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