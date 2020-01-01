Франція відправить військові кораблі в Середземне море для протидії Туреччині

09:15 31.01.2020   Средиземноморский регион

Франція відправить військові фрегати в східне Середземномор'я, щоб протистояти затвердженню Туреччини в регіоні. 

Прем'єр-міністр Греції вітав це рішення, пише ZN.UA з посиланням на The Guardian.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав французькі кораблі "гарантами миру" і заявив, що "Греція і Франція переслідують нові рамки стратегічної оборони".

"Єдиний спосіб покласти край розбіжностям у східному Середземномор'ї - це міжнародне правосуддя", - додав він після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном під час його візиту в Париж.

У звіті Guardian не було подробиць французької морської експедиції.

Туреччина в даний час знаходиться в протистоянні з сусідами Грецією та Кіпром через буріння і права на розробку корисних копалин в східній частині Середземного моря. Туреччина направила бурові судна у морські води, які визнані кіпрськими по міжнародному праву, але на які Анкара претендує на підставі угод з Турецькою Республікою Північного Кіпру - державою, визнану тільки Туреччиною.

Туреччина нещодавно підписала угоду з визнаним ООН урядом національної згоди (ДПА) в Лівії, в якому вона заявляла про економічні права на обширні території східного Середземномор'я. Угода була відхилена Європейським союзом, а також Єгиптом і конкуруючим урядом ДПА, що базуються в східній частині Лівії.

Туреччина направила війська для підтримки ДПА в її конфлікті з Лівійською національною армією генерала Халіфи Хафтара.

Напередодні рішення відправити судна в східне Середземномор'я президент Франції Макрон звинуватив Ердогана в тому, що він не стримав своє слово щодо Лівії.

"Я хочу висловити свою стурбованість у зв'язку з поведінкою Туреччини в даний момент ... ми бачили в ці останні дні турецькі військові кораблі в супроводі сирійських найманців, які прибувають на лівійську землю. Це явне і серйозне порушення того, що було погоджено [минулого тижня намирній конференції ] в Берліні. Це порушення обіцянки", - сказав Макрон в середу.



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