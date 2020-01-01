Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
|13:40 31.01.2020
|Румыния
Потужний землетрус магнітудою 4,8 було зафіксовано вночі 31 січня в Румунії, повідомляє Геологічна служба США.
Землетрус стався о 3:26 за київським часом у повіті Вранча, пише ZN,UA.
Поштовхи відчувалися в радіусі 250 кілометрів. Жителі сусідніх Болгарії, Молдови та України заявили, що також відчули коливання землі. Одеська область відзначила, що в Білгород-Дністровському відчувався 4-бальний землетрус.
За даними експертів, епіцентр коливань земної поверхні залягав на глибині 120 кілометрів.
Ще на цю тему:
16:43 28.01.2020
У Туреччині стався ще один землетрус
У Туреччині стався ще один землетрус
13:00 27.01.2020
В турецком Элязыге продолжаются поисково-спасательные работы / Видео
В турецком Элязыге продолжаются поисково-спасательные работы / Видео
08:45 25.01.2020
Кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула 18 осіб
Кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула 18 осіб
14:20 23.01.2020
У столиці Туреччини стався землетрус
У столиці Туреччини стався землетрус
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
Біля острова Крит стався потужний землетрус
18:00 27.11.2019
В Греції стався потужний землетрус
В Греції стався потужний землетрус
11:21 26.11.2019
У МЗС дали рекомендації українцям в Албанії через потужний землетрус
У МЗС дали рекомендації українцям в Албанії через потужний землетрус
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
19:41 27.09.2019
Влада Туреччини відзвітувала про наслідки землетрусу в Стамбулі
Влада Туреччини відзвітувала про наслідки землетрусу в Стамбулі
18:15 26.09.2019
Потужний землетрус біля Стамбула викликав паніку серед населення
Потужний землетрус біля Стамбула викликав паніку серед населення