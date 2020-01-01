Потужний землетрус магнітудою 4,8 було зафіксовано вночі 31 січня в Румунії, повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус стався о 3:26 за київським часом у повіті Вранча, пише ZN,UA.

Поштовхи відчувалися в радіусі 250 кілометрів. Жителі сусідніх Болгарії, Молдови та України заявили, що також відчули коливання землі. Одеська область відзначила, що в Білгород-Дністровському відчувався 4-бальний землетрус.

За даними експертів, епіцентр коливань земної поверхні залягав на глибині 120 кілометрів.