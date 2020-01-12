Авиакомпания Smartavia открыла продажи билетов на прямые летние рейсы из 10 городов в оккупированный Крым.

Полеты в аэропорт Симферополь начнут выполняться из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска, Иваново, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы, пишет Новый Севастополь.

«Все рейсы будут осуществляться на комфортабельных лайнерах Boeing 737. На самолеты из Архангельска, Сыктывкара, Иваново, Чебоксар, Нижнекамска и Нижнего Новгорода билет можно приобрести по льготным субсидируемым тарифам», – сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

Перелеты из Архангельска (с 1 июня) и Мурманска (с 3 июня) будут выполняться четыре раза в неделю, а из Сыктывкара (с 6 июня) – каждый понедельник и субботу. Рейсы из Казани и Иваново (с 3 июня) будут выполняться по средам, из Нижнего Новгорода и Нижнекамска (с 4 июня) – по четвергам, из Чебоксар и Уфы (с 5 июня) – по пятницам, а из Белгорода (с 7 июня) – по воскресеньям.

По сравнению с 2019 годом общее количество рейсов по всем направлениям значительно вырастет. Например, в Мурманск число рейсов за сезон увеличится с 58 до 85, а в Архангельск – с 62 до 84. Прямые перелеты по направлениям будут осуществляться до октября 2020 года.

На летних рейсах авиакомпании Smartavia традиционно действуют скидки для детей. Пассажирам во время полета предоставляется питание, меню которого зависит от продолжительности рейса. Участники программы премирования Smartavia получат за перелеты от 500 миль, которые смогут обменять на премиальные авиабилеты.