Новые авиарейсы из десяти городов в Симферополь откроются летом

13:20 31.01.2020   Крым

Авиакомпания Smartavia открыла продажи билетов на прямые летние рейсы из 10 городов в оккупированный Крым. 

Полеты в аэропорт Симферополь начнут выполняться из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска, Иваново, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы, пишет Новый Севастополь.

«Все рейсы будут осуществляться на комфортабельных лайнерах Boeing 737. На самолеты из Архангельска, Сыктывкара, Иваново, Чебоксар, Нижнекамска и Нижнего Новгорода билет можно приобрести по льготным субсидируемым тарифам», – сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

Перелеты из Архангельска (с 1 июня) и Мурманска (с 3 июня) будут выполняться четыре раза в неделю, а из Сыктывкара (с 6 июня) – каждый понедельник и субботу. Рейсы из Казани и Иваново (с 3 июня) будут выполняться по средам, из Нижнего Новгорода и Нижнекамска (с 4 июня) – по четвергам, из Чебоксар и Уфы (с 5 июня) – по пятницам, а из Белгорода (с 7 июня) – по воскресеньям.

По сравнению с 2019 годом общее количество рейсов по всем направлениям значительно вырастет. Например, в Мурманск число рейсов за сезон увеличится с 58 до 85, а в Архангельск – с 62 до 84. Прямые перелеты по направлениям будут осуществляться до октября 2020 года.

На летних рейсах авиакомпании Smartavia традиционно действуют скидки для детей. Пассажирам во время полета предоставляется питание, меню которого зависит от продолжительности рейса. Участники программы премирования Smartavia получат за перелеты от 500 миль, которые смогут обменять на премиальные авиабилеты.



Ще на цю тему:

18:30 30.01.2020
"Поїзди до Криму не зупинимо": у РФ прокоментували нові санкції
10:01 30.01.2020
Оператор перевозок в оккупированный Крым попал под санкции США
08:01 30.01.2020
США запровадили нові санкції проти Росії через окупацію Криму
10:00 29.01.2020
МЗС відреагувло на введення нових санкцій ЄС по Криму
19:15 28.01.2020
Не вплине на Крим: у Держдумі відреагували на розширення санкцій проти РФ
17:01 28.01.2020
Стало відомо, хто потрапив під розширені санкції проти Росії
14:21 28.01.2020
Євросоюз включає ще 7 осіб до санкційного списку через порушення територіальної цілісності України
21:10 27.01.2020
Посли ЄС підтримали розширення санкцій за "вибори" в Криму
14:15 17.01.2020
Посол США запевнив у збереженні санкцій проти Росії за анексію Криму
19:45 15.01.2020
Україна закликає турецьку LC WAIKIKI зупинити діяльність у Криму
14:00 15.01.2020
Оккупированный Крым кормят подмосковной «тухлятиной»
13:18 12.01.2020
(Не)Прогнозований шторм – від Маріуполя до Босфору. Морські ризики на 2020: Азовське море
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
Всі новини країни
Греция Греция
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
17:30 29.01.2020
ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:41 30.01.2020
Недопуск у Грузію російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями - міністр
14:45 30.01.2020
СБУ та спецслужба Грузії попередили замовне вбивство на території закавказької країни
11:41 30.01.2020
Колишній заступник голови Служби держбезпеки Грузії обіцяє надати докази зв'язку партії Саакашвілі з терористами
18:20 29.01.2020
ЮВО: На военной базе в Абхазии российские артиллеристы приступили к выполнению боевых стрельб
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
11:00 31.01.2020
Росія образилася на ПАРЄ через визнання "стороною Мінських домовленостей"
10:15 31.01.2020
У берегов ОАЭ загорелся супертанкер Zoya-1 / Видео
10:00 31.01.2020
ЮВО: Первый береговой ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии
20:41 30.01.2020
У Росії заявили про відсутність нових домовленостей з Україною щодо обміну
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
Всі новини країни
Турция Турция
09:15 31.01.2020
Франція відправить військові кораблі в Середземне море для протидії Туреччині
08:45 31.01.2020
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» совершил деловой заход в кипрский порт
12:41 30.01.2020
Макрон звинуватив Ердогана у втручанні в конфлікт у Лівії
10:20 30.01.2020
Туреччина вкотре заявила, що не визнає анексії Криму Росією
Всі новини країни
Украина Украина
16:15 31.01.2020
США ніколи не визнають анексію Криму Росією - Помпео
16:00 31.01.2020
Оккупанты обещают помчь крымчанам, обманутым российским банком
15:45 31.01.2020
У 2019 році вантажопотік металу через Одеський порт до країн Африки збільшився на 15%
15:30 31.01.2020
Повітряні Сили ЗСУ планують «реанімувати» військовий аеродром на заході України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд