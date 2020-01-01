Ялтинские оккупационные власти рассчитывают представить инвесторам ряд проектов на Ялтинском международном экономическом форуме.

Об этом заявил глава оккупационной администрации "курортной столицы" в ходе совещания по подготовке к предстоящему летнему сезону с участием "министра" курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, пишет Крыминформ.

«В настоящее время рассматривается ряд идей, которые в перспективе могут обрести статус инвестсоглашений для предложения на ЯМЭФ уже в апреле нынешнего года», - сообщил он и подчеркнул, что эта работа проводится по поручению "главы Крыма" Сергея Аксёнова.

В числе перспективных предложений Имгрунт назвал строительство полей для гольфа, океанариума, парка развлечений площадью 5 га, выставочного центра, пивзавода и завода безалкогольных напитков, академии тенниса, футбольных полей¸ ледового дворца и плавательного бассейна. Кроме того, по его словам, в перечне планируемых и необходимых городу есть и объекты здравоохранения, образования и культуры - в частности, новая больница, две школы на тысячу мест каждая, пять детских садов по 200 мест, а также Дворец искусств, подобный построенному в Сургуте, Центр профориентации и ряд других проектов.

«Сейчас мы работаем над поиском инвесторов и выработкой технических заданий на проектирование», - уточнил Имгрунт и выразил уверенность, что Ялта должна «стать инвестиционно привлекательной».