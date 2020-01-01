ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Чорноморськ» за підсумками 2019 року отримало збиток 176 млн грн.

Про це свідчать дані служби економіки і фінансів держстивідора, пишуть Порти України.

Як повідомила прес-служба ДП «МТП «Чорноморськ», остаточний фінансовий результат стане відомий на початку лютого, коли буде повністю закритий бухгалтерський і податковий облік за 2019 рік.

«ДП «МТП «Чорноморськ» перебуває у глибокій кризі, без перебільшення можу сказати, що такого наше підприємство ще ніколи не переживало», — заявив тимчасово виконуючий обов'язки директора ДП «МТП «Чорноморськ» Олександр Незнакомов під час явочної наради з керівниками структурних підрозділів підприємства, яка відбулася 28 січня.

«Найбільше нас турбує кредиторська заборгованість перед компаніями, які забезпечують життєдіяльність підприємства, припинення надання ними послуг може призвести до зупинки держстивідора. Це АМПУ, Автотехнічний центр, це підприємства, які надають послуги на лінії постачання і багато інших. І ця ситуація погіршувалася протягом останніх двох років», — зазначив Незнакомов.

За інформацією прес-служби, кредиторська заборгованість держпідприємства становить близько 100 млн грн.

Як пояснила начальник юридичної служби Олена Новічкова, зараз держстивідор має два виходи: піти шляхом жорсткої економії й істотного скорочення витрат (перехід на чотириденний робочий тиждень, зняття надбавок, премій та інших доплат, значне скорочення штату, особливо в управлінських підрозділах) або «вивісити білий прапор» і оголосити банкрутство.

За словами Новічкова, ситуація, що склалася, може обернутися ліквідацією ДП «МТП «Чорноморськ». «На даний момент будь-який із наших кредиторів може ініціювати процедуру банкрутства ДП «МТП «Чорноморськ». І як тільки суд відкриває процедуру банкрутства — зупиняється виконання всіх зобов'язань підприємства перед будь-ким, починається судова процедура і пошук додаткових коштів для погашення боргів. Оскільки наше підприємство входило до списку підприємств, які не підлягають приватизації, то, згідно із законодавством, неможливо продати або реалізувати будь-яким чином майно такого підприємства для задоволення вимог кредиторів. Тому все може закінчиться ухваленням рішення про ліквідацію ДП «МТП «Чорноморськ». У володінні Міністерства інфраструктури залишиться майно колишнього держстивідора, яке згодом може бути передано в оренду або концесію», — зазначила юрист.

Як вказала прес-служба, нове керівництво підприємства почало роботу щодо збільшення дохідної частини. «Ми зараз розкриваємо низку схем, у результаті дії яких ДП «МТП «Чорноморськ» зазнало збитків на десятки мільйонів гривень, ми утричі підвищили тарифи на зберігання вантажів, підвищили тарифи портофлоту», — розповів Незнакомов.

«Крім того, пильно перевіряються заявки на закупівлі, тому що дуже багато матеріалів було придбано підприємством за утричі завищеними цінами. Тому сьогодні в усіх напрямках, де були зловживання, працює служба безпеки порту «Чорноморськ», а зібрані матеріали будуть передані правоохоронним органам. На даний момент частина співробітників уже відсторонені від роботи. Також необхідно скорочувати штат підприємства, який сьогодні не відповідає його потребам (...) У нас повинна бути одна мета — врятувати ДП «МТП «Чорноморськ», — додав він.

Раніше держстивідор «Чорноморськ» очікував збиток за підсумками 2019 року в розмірі 134,566 млн грн.

Міністерство інфраструктури наказом від 30 вересня 2019 року звільнило від виконання обов'язків директора ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Сергія Сєчкіна, який працював на цій посаді з вересня 2017 року.

ДП «МТП «Чорноморськ» оперує причалами №№1, 2, 7, 8 (виведений з експлуатації), 9 (секції I-III виведені з експлуатації), 10, 21, 22, 26, 27, 28 морського порту «Чорноморськ». Держстивідор у 2019 році скоротив вантажообіг порівняно з 2018 роком на 1,3% — до 6,759 млн тонн.