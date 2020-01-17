Морський порт «Усть-Дунайськ» у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з попереднім роком на 38,6% — до 70,8 тис. тонн.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.

Зокрема, перевалка каботажних вантажів нафтопродуктів знизилася в 2,4 разу — до 9 тис. тонн. Переробка експортних вантажів зерна зросла на 74,7% — до 51,2 тис. тонн. Перевалка імпортних вантажів мінеральних добрив склала 10,6 тис. тонн.

Морський порт «Усть-Дунайськ» розташований у південній частині Жебріянської бухти Чорного моря. Кількість вантажних причалів — один (портопункт Кілія), довжина причалу — 150 метрів. Відповідно до реєстру АМПУ, в порту працюють оператори ДП «МТП «Усть-Дунайськ» та Філія «Усть-Дунайськ» ДП «АМПУ».

Морський порт «Усть-Дунайськ» у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 5,7% — до 51,1 тис. тонн.