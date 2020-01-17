У 2019 році порт «Усть-Дунайськ» збільшив перевалку зерна на 74,6%

17:45 31.01.2020   Украина

Морський порт «Усть-Дунайськ» у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з попереднім роком на 38,6% — до 70,8 тис. тонн. 

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.

Зокрема, перевалка каботажних вантажів нафтопродуктів знизилася в 2,4 разу — до 9 тис. тонн. Переробка експортних вантажів зерна зросла на 74,7% — до 51,2 тис. тонн. Перевалка імпортних вантажів мінеральних добрив склала 10,6 тис. тонн.

Морський порт «Усть-Дунайськ» розташований у південній частині Жебріянської бухти Чорного моря. Кількість вантажних причалів — один (портопункт Кілія), довжина причалу — 150 метрів. Відповідно до реєстру АМПУ, в порту працюють оператори ДП «МТП «Усть-Дунайськ» та Філія «Усть-Дунайськ» ДП «АМПУ».

Морський порт «Усть-Дунайськ» у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 5,7% — до 51,1 тис. тонн.



Ще на цю тему:

15:45 31.01.2020
У 2019 році вантажопотік металу через Одеський порт до країн Африки збільшився на 15%
19:45 29.01.2020
Назван топ-10 импортеров дизельного топлива через морские порты Украины / Инфографика
17:45 29.01.2020
У 2019 році Білгород-Дністровський порт скоротив вантажообіг удвічі
11:40 29.01.2020
«Рісойл Термінал» збільшив річну перевалку в 2,9 разу
11:20 29.01.2020
У 2019 році Ренійський порт скоротив вантажообіг на 4,3%
15:21 28.01.2020
Экспорт пшеницы украинскими портами просел почти в два раза
19:45 27.01.2020
У 2019 році Ізмаїльський порт скоротив вантажообіг на 8,5%
11:00 27.01.2020
Одесса стала крупнейшим портом по объему импорта нефтепродуктов в 2019 году
16:00 23.01.2020
"Трансбалктерминал" перевалил рекордные 5,1 млн тонн зерна в 2019 году
11:20 23.01.2020
У 2019 році Херсонський порт збільшив вантажообіг на 23,7%
19:00 21.01.2020
У 2019 році порт «Ольвія» збільшив вантажообіг на 5,2%
15:00 21.01.2020
У 2019 році держстивідори збільшили вантажообіг на 5,6%
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
Всі новини країни
Греция Греция
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
17:30 29.01.2020
ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 31.01.2020
ПАСЕ призвала власти Грузии провести избирательную реформу до выборов 2020 года
17:30 31.01.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отработали противодиверсионные действия
16:41 30.01.2020
Недопуск у Грузію російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями - міністр
14:45 30.01.2020
СБУ та спецслужба Грузії попередили замовне вбивство на території закавказької країни
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 31.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 30, 31 января
19:30 31.01.2020
В России рассказали об аварии Су-27 после перехвата иностранного военного самолета
16:45 31.01.2020
ЮВО: Водолазы Каспийской флотилии провели осмотр кораблей в рамках учебного сбора
11:00 31.01.2020
Росія образилася на ПАРЄ через визнання "стороною Мінських домовленостей"
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 31.01.2020
Турция планирует построить военную базу в окрестностях Триполи
18:00 31.01.2020
Суд ЄС не буде вирішувати суперечку Хорватії і Словенії щодо морського кордону
09:15 31.01.2020
Франція відправить військові кораблі в Середземне море для протидії Туреччині
08:45 31.01.2020
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» совершил деловой заход в кипрский порт
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 31.01.2020
Україна передала у Гаагу список вищих чиновників РФ, відповідальних за геноцид у Криму
20:15 31.01.2020
Група друзів України у ПАРЄ заявила про незгоду із поверненням Росії без санкцій
20:00 31.01.2020
Экипаж "Норда" обратился к новому куратору Крыма за помощью
19:45 31.01.2020
«Рісойл-Херсон» інвестує $15 млн в інфраструктуру Херсонського порту
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд