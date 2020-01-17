У 2019 році порт «Усть-Дунайськ» збільшив перевалку зерна на 74,6%
|17:45 31.01.2020
|Украина
Морський порт «Усть-Дунайськ» у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з попереднім роком на 38,6% — до 70,8 тис. тонн.
Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.
Зокрема, перевалка каботажних вантажів нафтопродуктів знизилася в 2,4 разу — до 9 тис. тонн. Переробка експортних вантажів зерна зросла на 74,7% — до 51,2 тис. тонн. Перевалка імпортних вантажів мінеральних добрив склала 10,6 тис. тонн.
Морський порт «Усть-Дунайськ» розташований у південній частині Жебріянської бухти Чорного моря. Кількість вантажних причалів — один (портопункт Кілія), довжина причалу — 150 метрів. Відповідно до реєстру АМПУ, в порту працюють оператори ДП «МТП «Усть-Дунайськ» та Філія «Усть-Дунайськ» ДП «АМПУ».
Морський порт «Усть-Дунайськ» у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 5,7% — до 51,1 тис. тонн.
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