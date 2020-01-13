Головне управління СБУ в АРК попереджає, що спецслужби РФ намагаються дестабілізувати ситуацію у прикордонних з окупованих Кримом районах Херсонської області, зокрема, шляхом спроб організувати масові заворушення, спрямовані на силове розблокування перекритого у 2014 році Північно-Кримського каналу для відновлення постачання води на анексований півострів.

Відповідне звернення до мешканців Каланчакського району 30 січня опубліковане на офіційному сайті Каланчакської районної державної адміністрації, пише Центр журналістських розслідувань.

«Головним управлінням Служби безпеки України в АР Крим в ході виконання покладених завдань отримано інформацію щодо спроб спецслужб іноземних держав загострити та дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в прикордонних з Кримським півостровом районах Херсонської області; здійснити компрометацію працівників органів державної влади та місцевого самоврядування», – йдеться у повідомленні.

Також Главк СБУ перерахував, які саме заходи намагаються вжити представники країни-агресора.

«Проводиться наступна робота з опосередкованого маніпулювання суспільною свідомістю населення регіону в цілях провокування масових заворушень, направлених на силове розблокування каналу для постачання води на тимчасово окупованій території України АР Крим; формування у міжнародної спільноти та правозахисних організацій думки щодо ігнорування Україною намірів вирішити вказану проблему», – розповіли у спецслужбі

Також в СБУ вказують, що після відкриття пасажирського залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом російські пропагандистські ЗМІ почали активну інформаційну кампанію і публічно закликають українських громадян відвідувати територію РФ з Криму через Керченський міст, що є порушенням законодавства України.

Крім того, в СБУ вважають, що російські спецслужби своїми провокаційними діями намагаються цілеспрямовано створити в регіоні ситуацію, яка «викликає невдоволення у представників окремих громадсько-політичних об’єднань, у т.ч. Меджлісу кримськотатарського народу».

«Звертаємо вашу увагу, що вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, що передбачені Кримінальним кодексом України, а саме: ст.109 («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»), ст.110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»)», – наголосили у Главку СБУ в АРК.