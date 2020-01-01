Украина получит еще три катера типа «Айленд» / Видео

17:00 31.01.2020   Украина

Украинские Военно-морские силы ведут переговоры с американской стороной о передаче еще трех катеров типа Island.

Двусторонние консультации начались в Одессе 28 января, сообщили в пресс-центре ВМСУ. Американскую делегацию возглавил менеджер проекта офиса международных программ продаж штаба 922 береговой охраны США Энтони Кореале, украинскую — начальник управления кораблестроения командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук, сообщает Думская.

«Встреча проходит в рамках программы поставки катеров береговой обороны США в Украину. В настоящее время обсуждается вопрос передачи еще трех катеров в течение текущего и следующего годов. Получение катеров — процесс длительный и требует как обновления и модернизации оборудования, так и подготовки экипажей. Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приемке экипажами, которых мы отправим на подготовку в начале 2021 года», отметил Василий Радчук.

Стороны также обсуждают вопрос дополнительной подготовки на базе воинской части береговой охраны США в Балтиморе украинских инструкторов, которые в дальнейшем смогут обеспечить полный цикл обучения экипажей непосредственно в Украине.

Сейчас в составе ВМСУ находится два катера этого типа — Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».

Как сообщил капитан 1 ранга Радчук, третий и четвертый катер прибудут к нам в мае 2021 года. Пятый, по информации «Думской», поступит в начале 2022.



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