Личный состав разведывательных подразделений российской военной базы в Абхазии в рамках тактико-специального учения отработали противодиверсионные действия в горно-лесистой местности.

На совместном полигоне в ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащими использовалось различное штатное вооружение: снайперские винтовки ВСС «Винторез», гранатометы РПГ и АГС-17 «Пламя», пулемёты «Печенег», ручные гранаты и автоматы АК-74, пишет пресс-служба Минобороны России.

Разведывательные группы базы совершили 150-километровые марши на бронеавтомобилях «Тигр-М» к районам расположения условных отрядов незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Далее военнослужащие провели воздушную и наземную разведку, используя беспилотные летательные аппараты и комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». После выявления мест скопления условных бандгрупп, разведчики блокировали район и уничтожили НВФ.

Целью мероприятия являлась подготовка военнослужащих к грамотным действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций, а также эффективному применению штатного вооружения и техники.

31 января в Абхазии военнослужащие российской военной базы ЮВО в ходе выполнения боевых стрельб в составе взводов и батарей применили опыт современных вооруженных конфликтов.

При разведке целей и выработке решений по огневому поражению условного противника военнослужащими активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Личный состав отработал действия наступательного и оборонительного боя с поражением из штатного вооружения различных целей на расстояниях до 5 километров. Мишени имитировали бронетехнику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника. Всего было уничтожено около 3 тыс. целей.

Ведение огня производилось из орудий бронетранспортеров БТР-82АМ и 120-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов РПГ, пулеметов Калашникова РПК и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Около половины этапа боевых стрельб в условиях гор и морского побережья Абхазии на полигонах Цабал и Нагвалоу было проведено в темное время суток с использованием приборов ночного видения, установленных на военной технике и оружии.

Всего в боевых стрельбах приняли участие около 1 тысячи военнослужащих. Было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр».

Так же военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках подготовки к Армейским международным играм–2020 провели первый отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж».

Особое внимание на соревнованиях уделялось знаниям тактики действий в составе снайперских пар и групп, маскировке позиций для стрельбы с помощью подручных средств.

В ходе состязаний на полигоне Гудаута снайперы выполнили различные огневые задачи, например, сложное упражнение «холодный выстрел» — снайперская стрельба на дистанции 100 м из неподготовленной винтовкой Драгунова в мишень размером с теннисный шарик, а также стрельба на 500 метров по грудной мишени на максимальное количество попаданий.

С начала декабря прошлого года при подготовке к отборочному этапу военнослужащие на занятиях по огневой подготовке выполнили около 20 упражнений контрольных стрельб, в том числе в темное время суток с применением ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 100 до 800 м.

По итогам конкурса лучшие снайперы базы примут участие во втором этапе конкурса среди наиболее подготовленных стрелков воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.