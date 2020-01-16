ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»

11:20 31.01.2020   Армения

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы в Армении в рамках подготовки танковых экипажей на танках Т-72Б по методике «Танковая карусель» уничтожили цели условного противника штатными выстрелами.

На тактико-специальных занятиях на полигоне Алагяз танкисты выполняют зачетные стрельбы по целям, имитирующим бронированную технику условного противника, выполняют маневрирование по заснеженным и обледенелым участкам горной местности, пишет пресс-служба МО РФ.

При применении методики «Танковая карусель» военнослужащие отрабатывают ведение беспрерывного огня с поочередной сменой танков до полного уничтожения появляющихся и движущихся целей.

На полевых занятиях принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники.

Помимо этого, на высокогорном полигоне Камхуд военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты российской военной базы в Армении начали подготовку к отборочному этапу конкурса армейских международных игр АрМИ-2020 «Безопасная среда».

Личный состав подразделений РХБ защиты отрабатывает нормативы по тактико-специальной, огневой подготовкам и вождению с препятствиями на современных разведывательных химических машинах РХМ-6, пишет пресс-служба МО России.

В местах условного применения противником химического оружия и радиационного заражения местности военнослужащие отбирают пробы грунта, растительности и воды для обнаружения источников радиоактивного излучения и классификации типов отравляющих веществ.

По условиям конкурса военнослужащим предстоит экипироваться в средства коллективной и индивидуальной защиты в технике, эвакуировать из горящей военной техники «пострадавшего» и оказывать первую медицинскую помощь при удушении отравляющими веществами, ожогах и полученных травмах.

К теоретической и практической подготовке к конкурсу «Безопасная среда» привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной специальной техники.

Помимо этого, 31 января на полигоне Камхуд российской военной базы в Армении военнослужащие разведывательных подразделений обнаружили и уничтожили живую силу условного противника в горах.

В полевых условиях разведчики выполнили задачи в тылу противника, в отрыве от основных войск, применяя специальное бесшумное оружие и современный переносной комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

В ходе розыгрыша двустороннего боя разведчики выполнили боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание, подготовку данных для эффективного применения вооружения.

В учении приняли участие более 300 разведчиков, задействовано около 50 единиц военной техники.



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