Оккупанты жалуются, что заявок на постройку вертолетоносцев Крым не получал
|10:45 31.01.2020
|Крым
Заявок на строительство вертолетоносцев на керченском заводе "Залив" пока не поступало.
Об этом сообщил председатель Совета министров оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, пишет sudostroenie.info со ссылкой на "Крым 24".
В то же время, по словам политика, завод обладает всем необходимым оснащением и техническими возможностями для строительства кораблей подобного класса и назначения.
Ранее главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что закладка двух универсальных десантных кораблей (УДК) состоится к 9 мая 2020 года. Корабли планируется строить по новому проекту.
Отметим, официально место строительства УДК пока не объявлялось.
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