Заявок на строительство вертолетоносцев на керченском заводе "Залив" пока не поступало.

Об этом сообщил председатель Совета министров оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, пишет sudostroenie.info со ссылкой на "Крым 24".

В то же время, по словам политика, завод обладает всем необходимым оснащением и техническими возможностями для строительства кораблей подобного класса и назначения.

Ранее главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что закладка двух универсальных десантных кораблей (УДК) состоится к 9 мая 2020 года. Корабли планируется строить по новому проекту.

Отметим, официально место строительства УДК пока не объявлялось.