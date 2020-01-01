Судостроительный завод "Залив" начал работу с Крымским инженерно-педагогическим университетом им. Февзи Якубова.

Об этом сообщает пресс-служба завода, пишет sudostroenie.info.



Подписанное соглашение предполагает шаги по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами из числа наиболее успешных студентов.



Отмечается, что учебное заведение выразило готовность создать отдельную кафедру, которая будет готовить специалистов по наиболее востребованным направлениям.