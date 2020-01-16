ЮВО: Первый береговой ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии

10:00 31.01.2020   Россия

В Республике Дагестан состоялась торжественная передача берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл).

БРК «Бал» предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений КФл, пишет пресс-служба Минобороні России.

Расчеты комплекса «Бал» КФл могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время. Большую часть полета ракета летит над поверхностью моря, что позволяет экономить боеприпасы и затрудняет ее перехват и поражение средствами ПРО.

Одна пусковая установка БРК «Бал» способна в считанное время одновременно произвести залп более чем 50 ракетами.

БРК «Бал» расположен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет занимать огневые позиции на неподготовленном побережье. Комплекс вооружен крылатыми противокорабельными ракетами с дальностью полета в несколько сот километров. 

Пресс-служба также сообщает, что военнослужащие разведывательного подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии приступили к интенсивной горной подготовке на полигоне Дарьял в Северной Осетии.

В ходе сборов морпехи совершат многодневные выходы на горные маршруты по тропам Кавказского хребта на высотах от 1500 до 2700 м над уровнем моря.

В ходе отработки практических действий ведения боя в горных условиях военнослужащие совершенствуют свои навыки преодоления водных преград, выживания в сложных условиях, маскировки с помощью подручных средств, скорострельной стрельбы, экстремального вождения бронированной и автомобильной техники по горным дорогам.

В рамках учебных сборов до конца следующего месяца разведчикам КФл предстоит освоить тактико-специальные приемы ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника, ориентирование на местности, преодоление скалистых горных участков различной крутизны и сложности, работу на современных комплексах автоматизации и средствах связи, а также применение альпинистской системы, жумаров, карабинов и веревок.



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