"Справа кримського імама": Зібрані ФСБ покази не підтвердили у "суді"
|09:30 31.01.2020
|Крым
В окупованому Криму так званий мировий суд Київського району Сімферополя заслухав свідків, які не підтвердили причетність кримського імама Расима Дервішева до забороненої місіонерської діяльності.
Про це йдеться у відеоповідомленні адвоката Айдера Азаматова, опублікованому в Facebook "Кримською солідарністю", пише Укрінформ.
"Перший свідок Сервер Джелялов дав пояснення, що він не читав, а лише підписав пояснення, які були заповнені особою, яка брала його пояснення. Коли я запитав, чи закликав Дервішев до вступу в якісь організації, як це зазначено в письмовому вигляді, він сказав, що цього не було, що він цього не говорив. Тобто йому підсунули для підпису пояснення, написавши як потрібно для "справи", і він підмахнув. Людина у віці швидше за все не думала, що її таким чином введуть в оману, і вона в суді спростувала свої свідчення", - розповів Азаматов.
Крім ще кількох свідків, які заперечували ознаки місіонерства в релігійній діяльності Дервішева, на засіданні був допитаний релігієзнавець Айдер Булатов.
"Найкомпетентніший в питаннях релігії фахівець-релігієзнавець Булатов, який переглянув відео і фото, наявні в матеріалах справи, пояснив, що не вбачає ознак місіонерської діяльності в конкретних діях богослужіння. Він дав суду розгорнуте пояснення терміну місіонерство, зазначивши, що в ісламі місіонерство не може вважатися таким, якщо люди, які беруть участь у богослужінні, вже сповідують цю релігію", - повідомив Азаматов.
Адвокат заявив клопотання про виключення з матеріалів справи пояснення такого собі Умерова, який заявив про факт місіонерства з боку підозрюваного, але не з'явився в суд, щоб підтвердити свої свідчення.
Расим Дервішев фотоЧитайте також: "Справа" кримського імама: адвокат каже, що оцінку релігійної діяльності має дати експерт
"Суд" виніс рішення про повторний виклик Умерова, а також оперативного співробітника ФСБ, який проводив його опитування.
Крім того, обвинувачення заявило клопотання про залучення ще одного фахівця-релігієзнавця, щоб заслухати його висновок на предмет присутності місіонерства в діях Дервішева.
15 січня у Криму порушили адміністративну справу проти імама сімферопольської мечеті Расима Дервішева "за незаконну місіонерську діяльність".
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