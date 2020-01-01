Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» совершил деловой заход в кипрский порт
|08:45 31.01.2020
|Средиземноморский регион
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», выполняющий задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море, зашёл в порт Лимасол Республики Кипр.
В рамках делового захода корабль пополнит запасы материальных средств, а экипаж в качестве отдыха совершит экскурсионные прогулки по историческим местам города, пишет пресс-служба МО России.
Заход российского фрегата в иностранный порт проходит в соответствии с планом пребывания корабля в Средиземном море и графиком пополнения запасов.
Фрегат «Адмирал Эссен» выполняет поставленные задачи в дальней морской зоне с декабря 2019 года.
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