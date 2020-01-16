Объем сданного в эксплуатацию жилья в Крыму снизился в 2019 году на 16%
|08:30 31.01.2020
|Крым
Объем сданного в эксплуатацию жилья в оккупированном Крыму в прошлом году снизился на 16%.
Об этом сообщила пресс-служба Крымстата, пишет Крыминформ.
«Объем принятого в эксплуатацию жилья за 12 месяцев 2019 года по сравнению с 2018 годом снизился на 16%», – говорится в сообщении.
В целом в 2019 году было введено в эксплуатацию 782,1 тыс кв. м общей площади жилых домов, из них 569,7 тыс кв. м построены индивидуальными застройщиками (в том числе 131,5 тыс кв. м на участках, предназначенных для ведения садоводства). Отмечается, что при сравнении показателей введенного в эксплуатацию жилья прошлого и позапрошлого годов застройка на садоводческих участках не учитывалась.
В денежном выражении объем работ по виду деятельности «строительство» в прошлом году составил 137,4 млрд рублей. Этот показатель сократился на 21,5% по сравнению с 2018 годом. Отмечается, что строительными компаниями Симферополя выполнены 68,8% работ от общего объема строительства, еще 24,9% приходится на компании из Керчи, Ялты и Симферопольского района.
В 2019 году объем строительных работ в оккупированном Севастополе сократился в сравнении с 2018 годом. Такие данные предоставляет Крымстат, пишет Новый Севастополь.
Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за год – в 13,7 млрд рублей. Это 65,9% к соответствующему периоду прошлого года.
В течение года спад был еще более очевидным, однако к концу периода стал сокращаться.
Оценивая цифры, стоит учитывать значительный объем работ по строительству в регионе в 2018 году. Тогда в Севастополе за год было выполнено работ на 38,1 млрд рублей, и это составляло более 350% к 2017 году, пишет издание.
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