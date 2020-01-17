Оккупанты провели ротацию кораблей Черноморского флота в Средиземном море
|08:00 31.01.2020
|Крым
Экипаж морского тральщика Черноморского флота страны-агрессора «Валентин Пикуль» проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.
Корабль возвращается в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-морского флота России, пишет пресс-служба МО РФ.
В дальней морской зоне тральщик «Валентин Пикуль» сменил новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», который в середине января 2020 года впервые совершил выход в Средиземное море после приёма в корабельный состав Черноморского флота.
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