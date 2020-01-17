Оккупанты провели ротацию кораблей Черноморского флота в Средиземном море

08:00 31.01.2020   Крым

Экипаж морского тральщика Черноморского флота страны-агрессора «Валентин Пикуль»  проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.

Корабль возвращается в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-морского флота  России, пишет пресс-служба МО РФ.

В дальней морской зоне тральщик «Валентин Пикуль» сменил новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», который в середине января 2020 года впервые совершил выход в Средиземное море после приёма в корабельный состав Черноморского флота.



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