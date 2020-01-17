По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 30 и 31 января прошли следующие мероприятия:

1. Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения Южного военного округа в Ставропольском крае приступили к боевому слаживанию рот и батарей на полигоне Николо-Александровский.

В ходе мероприятий будут выполнены упражнения учебных стрельб, нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовкам, проведены тренировки по управлению огнем штатных и приданных подразделений. При этом будет израсходовано около 5 тысяч артиллерийских и танковых снарядов, более 1,5 тысяч различных мин и гранат, а также свыше 45 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия разного калибра, пишет пресс-служба Минобороны России.

На завершающем этапе подготовки пройдут ротные и батарейные тактические учения с боевой стрельбой, после которых начнется боевое слаживание батальонов и дивизионов.

2. В Адыгее на полигоне Майкопский экипажи танков Т-72Б3 провели ночные стрельбы боевыми снарядами по появляющимся и движущимся мишеням на расстояниях свыше 2 тыс. м.

Стрельба велась в движении в условиях, максимально приближенных к боевым с использованием дымов и разрывов учебных мин, обозначающих артиллерию и выстрелы танков условного противника. Танкистам противостояли внезапно появляющиеся на различных дистанциях мишени танков условного противника с установленными на них имитаторами стрельбы. Кроме того, танковые экипажи поражали из пулемета цели, имитирующие гранатометчиков и движущиеся противотанковые средства.

Механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

Стрельба и вождение для экипажей танков стали первым контрольным этапом боевой подготовки. В зимнем периоде обучения всего будет проведено более 10 тактических учений, свыше 15 боевых стрельб и около 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб.

За период обучения танкисты израсходуют около 10 тыс. боеприпасов различных типов и более 4 тыс. л. горючего и смазочных материалов.

3. Минометные взводs мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на армейском конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который проходит в Северной Осетии, выполнят 3-й этап – «Гонка взводов».

В ходе соревнований на полигоне Тарское участники в составе трех машин «Урал-43206», оборудованных 120-мм минометами 2С12А «Сани», преодолеют водную преграду, косогор, холм, колейный мост, минно-взрывное заграждение и участок маневрирования.

Минометные расчеты на дальности свыше 1 тыс. м поразят групповые цели с закрытых огневых позиций и полупрямой наводкой. При непопадании в цель взвод проходит штрафные круги длинной более 500 м.

По итогам этапа «Гонки взводов» будет определен победитель второго этапа армейского международного конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020» среди минометных взводов мотострелковых соединений.

В этапе конкурса среди минометных взводов мотострелковых соединений принимают участие более 100 военнослужащих и будет задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

4. На базе мотострелкового соединения ЮВО проведено совместное с ГУ МЧС России по Волгоградской области пожарно-тактическое учение.

По замыслу учения условный очаг возгорания возник на территории склада горюче-смазочных материалов, загорелись боксы с бензовозами.

Дежурные пожарные силы соединения были подняты по тревоге, в кратчайшие сроки прибыв на место возгорания на современных пожарных автоцистернах АЦ-6-40, развернули технику и приступили к локализации пожара.

Также, по пожарной тревоге на место условного возгорания прибыло пожарное подразделение управления ГУ МЧС России по Волгоградской области. Пожарные слаженными действиями в считанные минуты сбили пламя и залили очаг возгорания, израсходовав более 30 тонн воды.

Учение проведено с целью отработки взаимодействия подразделений ГУ МЧС и нештатных пожарных расчетов соединения при тушении пожаров, эвакуации людей, организации аварийно-спасательных работ.

5. В рамках тактико-специального учения с инженерным подразделением ЮВО в Ставропольском крае военнослужащие обеспечили переправу крупной группировки войск через водную преграду на полигоне Николо-Александровский.

Специалисты подразделения навели через реку 100-метровый понтонный мост грузоподъемностью 60 т.

Также были оборудованы съезды и выезды с переправы на исходном и противоположном берегу, что позволило обеспечить проход крупногабаритной и тяжелой бронетехники со скоростью до 20 км/ч. Кроме того, была организована десантная и паромная переправы минометных и танковых подразделений.

Всего к плановым мероприятиям боевой подготовки привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц специальной техники.

6. В Волгоградской области экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка ЮВО начали подготовку к этапу конкурса по воздушной выучке «Авиадартс-2020» Армейских международных игр–2020.

Подготовка летчиков состоит из двух этапов: на земле и в воздухе, также экипажи отрабатывают элементы пилотирования на специальных тренажерах.

В рамках подготовки летчики бомбардировочной авиации отрабатывают задачи воздушной визуальной разведки и преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, технику пилотирования на различных высотах с выполнением комплекса фигур пилотажа одиночно и в составе пары над лесистой и степной местностью, а также совершают пуски ракет и бомбометание по наземным целям.

Одиночная подготовка летчиков продлится до конца февраля. Лучшие экипажи примут участие в первом отборочном этапе соревнований в марте текущего года.

7. Ротные тактические группы воинской части 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО в Чечне совершили марш по пересеченной местности и прибыли на полигон Серноводский в Ставропольском крае для проведения двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой.

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения совершили марш свыше 300 километров на военной технике по пересеченной местности, для перевозки гусеничной техники была применены тягачи с тралами.

Две ротные тактические группы на общевойсковом полигоне проведут боевые операции друг против друга с высадкой тактического воздушного десанта в рамках двустороннего тактического учения. Для высадки десанта в район выполнения боевой задачи и прикрытия войск будут задействованы вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор».

В учении принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 50 единиц техники, в их числе: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры БТР-82А.

8. На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии около 100 военнослужащих снайперских подразделений ЮВО приняли участие в трехдневном тактико-специальном учении с боевой стрельбой в условиях горно-лесистой местности.

В полевых условиях личный состав боевыми парами совершенствовал навыки скрытного передвижения и занятия выгодных снайперских позиций. Военнослужащие проводили разведку целей и определяли расстояние до них с использованием различных приборов наблюдения и прицеливания, в т.ч. переносного лазерного прибора разведки ЛПР-3.

Снайперские пары совершили скрытые переходы на десятки километров, обходя сторожевые заставы с целью ликвидации «противника».

Особое внимание на учении отводилось маскировке снайперов с помощью подручных средств и растительности.

В завершение учения военнослужащие выполнили стрельбы из снайперских винтовок СВД и СВ-98. Максимальная дальность до целей составляла 1100 метров.

Всего к учению привлекались более 100 военнослужащих, были задействованы бронеавтомобили «Тигр».