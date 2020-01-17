Україна і Росія не мають нових домовленостей про обмін утримуваними особами.

Як повідомляє ТАСС, про це журналістам у Страсбурзі сказала російський омбудсмен Тетяна Москалькова, передає УНІАН.

За її словами, інформації, що підтверджує наявність нових домовленостей щодо обміну, у неї немає.

"Як показує практика, початком роботи з обміну громадянами між двома державами є домовленість двох президентів. Мені про таку домовленість нічого не відомо. Я чула тільки заяви з боку президента України Володимира Зеленського, з іншого боку сигналів поки не надходило", - розповіла Москалькова.

Раніше повідомлялося раніше, що, за словами представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську Олексія Резнікова, Україна має намір забрати всіх своїх полонених, які утримуються на окупованому Донбасі, в Криму та РФ.



