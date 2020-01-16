Окупанти в Криму забирають громадян України до російської армії - правозахисник

20:21 30.01.2020   Крым

У 2019 році окупаційна влада РФ в Криму здійснила дві кампанії з призову мешканців Криму, громадян України, до армії РФ. Це дев’ята й десята мобілізаційна кампанії з 2014 року. Це порушення Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Про це розповів Олександр Сєдов, аналітик Кримської правозахисної групи, під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

«За заявами співробітників «військового комісаріату Криму» й Міністерства оборони РФ, у 2019 році до армії РФ мобілізовано не менше 5 840 кримських призовників: 3 400 осіб навесні та щонайменше 2 440 восени. Це число призовників не остаточне, тому що в публічному доступі поки не виявлено інформацію про реалізовані плани РФ із призову до армії РФ восени 2019 року в Севастополі. Всього за період окупації з Криму до армії РФ мобілізовано принаймні 21 334 особи», - говорить Сєдов.

За його словами, у 2019 Кримська правозахисна група (КПГ) зафіксувала 36 нових кримінальних справ за ухилення від служби в збройних силах РФ. За період окупації КПГ зафіксувала 82 таких справи, за 80 з яких вже ухвалено обвинувальні вироки, 2 перебувають на стадії розгляду. Кримінальне переслідування за відмову від служби в армії РФ є засобом примусу до служби.

«Окрім того, влада РФ організувала масштабну кампанію з пропаганди служби в армії РФ, зокрема серед дітей у віці до 15 років. Дітей навчають поводженню з вогнепальною зброєю: пістолетами, гвинтівками й автоматичною вогнепальною зброєю. Навчання відбувається у формі масових заходів у школах і громадських місцях Криму, спеціальних зібрань і дитячих таборів для проходження військової допризовної підготовки», - продовжує Сєдов.

Такі дії держави-агресора та окупанта розцінюються як порушення міжнародного права, зокрема, статті 51 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни. 



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