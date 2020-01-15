Міністр закордонних справ Вадим Пристайко у п’ятницю, 31 січня, зранку проведе зустріч із державним секретарем США Майком Помпео.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

"31 січня 2020 року о 9.30 год. у Міністерстві закордонних справ відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з державним секретарем США Майком Помпео", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що під час зустрічі будуть обговорені питання подальшої політичної взаємодії щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення обороноздатності, просування внутрішніх реформ у нашій державі, розвитку економічної та інвестиційної співпраці.

Очікується, що після завершення переговорів Пристайко і Помпео візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам’яті загиблих за Україну".

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 31 січня зустрінеться з державним секретарем США Майком Помпео. На 12 годину запланована їхня зустріч зі ЗМІ.