Служба безпеки України повідомляє, що загалом із 2014 року не пустила на територію України 5024 громадянина Росії.

Як повідомляє прес-центр СБУ на сторінці у Facebook, 675 громадянам Російської Федерації було відмовлено у в'їзді в 2019 році, загалом від 2014 року співробітники відомства не пустили в Україну 5024 росіянина, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше Державна прикордонна служба України повідомляла, що протягом 2019 року прикордонники відмовили у в'їзді в Україну понад 7300 громадянам РФ, стосовно яких діяла заборона в'їзду, або які перевищили термін перебування в Україні, або щодо яких була інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.