Росія "збирає" в Криму заручників для обміну з Україною та зняття санкцій

19:21 30.01.2020   Крым

У 2019 році в Криму незаконно позбавили волі 43 людини, більшість з них через релігійні переконання. Про це йдеться у звіті Кримської правозахисної групи.

Незаконні ув'язнення, тортури, переслідування через релігійні переконання, заборона мирних зібрань, блокування доступу до ЗМІ, насильницька мілітаризація. Правозахисники констатують погіршення в Криму ситуації з дотриманням прав людини, йдеться у дослідженні Кримської правозахисної групи за 2019 рік, повідомляє Deutsche Welle.

Кількість ув'язнених зростає

У документі, який презентували 30 січня у Києві, вказується, що протягом минулого року в Криму зафіксоване незаконне позбавлення волі 43-х людей через їхні політичні чи релігійні переконання. З них 36 осіб ув'язнили за звинуваченнями у причетності до мусульманських організацій, чотирьох звинуватили у підготовці диверсій та шпигунстві на користь України, двох - в участі у кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджіхана та ще одного позбавили волі через начебто осквернення пам'ятника російським окупаційним військам. Загалом на кінець 2019 року у місцях позбавлення волі у Криму перебувала 91 особа. 

"У ПАРЄ  європейські політики розповідають нам, що з Росією можна домовлятися, знімати санкції, бо вона робить якісь позитивні кроки. От, наприклад, моряків звільнила, політичних кримських в'язнів Сенцова, Кольченка. Однак наш річний звіт засвідчує, що нічого на краще не змінилося. Так 11 людей з Криму минулого року звільнили, але більше сорока посадили за ґрати", - зазначила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

За її словами, окупаційною владою Криму не розслідуються факти насильницьких зникнень людей та загадкових смертей у СІЗО, зокрема Сімферополя, де правозахисниками зафіксовано та документально підтверджено 25 смертей людей протягом 2014-2018 років. Крім цього, Кримська правозахисна група зафіксувала, що в'язнів фактично катують у кримських СІЗО, свідомо не надаючи їм медичну допомогу та їжу.

Переслідування через релігію

Правозахисники констатують, що кількість незаконних затримань у Криму щороку зростає. За словами аналітика  Кримської правозахисної групи Олександра Сєдова, у 2019 році продовжилися переслідування жителів півострова за участь в організації "Хізб-ут-Тахрір", яка в Росії визнана терористичною організацією. За це минуло року було затримано і позбавлено волі 35 нових осіб. "Росія в Криму просто збирає заручників задля подальшого обміну з Україною та подальшого зняття санкцій. Тенденція свідчить, що кількість таких заручників у Криму збільшуватиметься", - припускає Сєдов.

Він вказує на те, що також в Криму продовжуються переслідування учасників релігійної організації "Свідки Єгови" та мусульман за місіонерську діяльність. "Привід притягнення до відповідальності один - те, що вони читають мусульманську релігійну літературу. Наприклад імаму забороняється проводити намаз в мечетях лише через те, що він не зареєстрований в підконтрольному окупаційній владі Криму духовному управлінні мусульман", - наголошує Олександр Сєдов. Він зауважує, що також у Криму забороняється діяльність баптистів та саєнтологів, юдей і кришнаїтів. У 2019 році так звані "мирові судді" Криму розглянули 26 адміністративних проваджень щодо зборів та здійснення обрядів в приміщеннях, які не зареєстровані законодавством РФ як культові споруди.

Українські ЗМІ під забороною

У звіті правозахисників зазначається, що російська окупаційна влада продовжує переслідування за свободу висловлення думки. "Російській владі вдалося "видавити" з Криму всіх нелояльних журналістів, тепер там переслідують блогерів, просто людей, які постять чи стрімлять у соцмережах інформацію про те, що відбувається на півострові", - пояснює медіаекспертка Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

За її словами, у 2019 році Кримською правозахисною групою зафіксований 21 факт переслідування людей за демонстрування забороненої в Росії символіки чи необачні висловлювання. Наприклад, блогера Євгена Гайворонського притягнули до адміністративної відповідальності за нецензурне висловлювання у соцмережі про російського президента Володимира Путіна. При цьому, констатують правозахисники, пости у соцмережах можуть бути написані навіть ще до окупації Криму Росією. Окрім цього, правозахисний моніторинг засвідчив, що кримські провайдери блокують доступ до 18-и українських інформаційних сайтів, а сигнал українського радіомовлення повністю блокується Росією в 19-и населених пунктах північного Криму.

Ольга Сотник зауважує, що більшу частину інформації про порушення прав людини на окупованому півострові Кримська правозахисна група збирає через своїх представників, які безпосередньо працюють "у полі". Хто ці особи та скільки їх працює в Криму, вона не уточнила з міркувань безпеки цих людей. За її словами, також організація збирає інформацію через відкриті джерела, соцмережі, кримські ЗМІ, офіційні запити до російських офіційних структур. "Вся інформація документується і вже доказами у справах, які розглядаються та заплановані до розгляду у міжнародних судових інстанціях. Також ми надаємо цю інформацію міжнародним партнерам України", - каже Сотник.



Ще на цю тему:

20:21 30.01.2020
Окупанти в Криму забирають громадян України до російської армії - правозахисник
17:01 30.01.2020
Суд залишив у силі вирок засудженому за держзраду кримському депутату Ганишу
16:01 30.01.2020
Сенцов: Я готовий бути останнім цвяхом у домовину Путіна
14:21 30.01.2020
Полозов: призупинення в РФ слідства у справі українських моряків оскаржать
13:01 30.01.2020
Полозов назвав причину зупинення слідства в справі захоплених Росією українських моряків
10:20 30.01.2020
Туреччина вкотре заявила, що не визнає анексії Криму Росією
09:40 30.01.2020
Євросоюз вкотре висловив занепокоєння щодо мілітаризації Криму окупантами РФ
09:30 30.01.2020
Канада приєдналась до нових санкцій США та ЄС проти Росії
20:10 29.01.2020
Оппределен круг обязанностей нового российского куратора Крыма
18:10 29.01.2020
У ПАРЄ дозволили працювати російським делегатам, які голосували за анексію Криму
18:00 29.01.2020
Джемілєв заявив, що маршем на Крим вони хочуть підняти тему окупованого півострова
13:00 29.01.2020
Єльченко нагадав про проблему Криму перед візитом Помпео в Україну
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
10:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении военнослужащие российской военной базы проводят учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
Всі новини країни
Греция Греция
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
17:30 29.01.2020
ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції
09:45 28.01.2020
У Греції двох росіян засудили до 395 років позбавлення волі
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:41 30.01.2020
Недопуск у Грузію російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями - міністр
14:45 30.01.2020
СБУ та спецслужба Грузії попередили замовне вбивство на території закавказької країни
11:41 30.01.2020
Колишній заступник голови Служби держбезпеки Грузії обіцяє надати докази зв'язку партії Саакашвілі з терористами
18:20 29.01.2020
ЮВО: На военной базе в Абхазии российские артиллеристы приступили к выполнению боевых стрельб
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
20:41 30.01.2020
У Росії заявили про відсутність нових домовленостей з Україною щодо обміну
13:45 30.01.2020
﻿У Росії заявили про спрощення набуття російського громадянства для українців і білорусів
10:50 30.01.2020
За прощення Росії у ПАРЄ голосувала Західна Європа та одна українка
09:01 30.01.2020
Завдають шкоди лише власним інтересам. Посольство РФ відреагувало на нові санкції США
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
18:45 23.01.2020
Румыния приостановила сотрудничество с Молдовой
Всі новини країни
Турция Турция
12:41 30.01.2020
Макрон звинуватив Ердогана у втручанні в конфлікт у Лівії
10:20 30.01.2020
Туреччина вкотре заявила, що не визнає анексії Криму Росією
18:30 29.01.2020
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Видео
16:43 28.01.2020
У Туреччині стався ще один землетрус
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 30.01.2020
В анексованому Криму продовжили арешт трьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»
20:21 30.01.2020
Окупанти в Криму забирають громадян України до російської армії - правозахисник
20:01 30.01.2020
МЗС анонсує зустріч Пристайка з Помпео — про що говоритимуть
19:41 30.01.2020
У 2019 році СБУ відмовила у в'їзді в Україну 675 громадянам РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд